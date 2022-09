Los glaciares han perdido un 50% de su volumen desde 1931 / Foto eawag.ch

El deshielo de los glaciares reveló el paso de Tsanfleuron, Suiza, que no había estado al descubierto desde hace unos 2.000 años, y creen que el pasado invierno seco y las olas de calor ocurridas en Europa lograron exponerlo a la intemperie, se informó este martes.La lengua de tierra que conforma el paso de Tsanfleuron está totalmente descubierta pese a queen ese pasaje, señaló en un cable la agencia AFP.El paso, entre el cantón de Vaud y el de Valais, en el sudoeste de Suiza, que se encuentra en la estación de esquí Glacier 3000, indicó la agencia AFP.Para"la pérdida de espesor de los glaciares en la región de los Diablerets será, de media, tres veces superior este año en comparación con los últimos 10 años".El fenómeno de los deshielos no se produce únicamente en Suiza,según un estudio publicado en agosto en la revista científica La Cryosphère por investigadores que lograron reconstruir, por primera vez, el retroceso de los glaciares en el siglo XX.El fundido del hielo en los Alpes, que los expertos atribuyen al cambio climático, está siendo observado con atención desde principios de los años 2000, pero hasta ahora no se sabía gran cosa de su evolución en las décadas precedentes.En el estudio los glaciólogosquey estereofotogrametría, una técnica que determina la naturaleza, forma y posición de un objeto utilizando imágenes.Según losy del Instituto Federal de Investigaciones sobre Bosques, Nieve y Paisajes (WSL), comparando con los datos de los años 2000, se había reducido a la mitad entre 1931 y 2016.A su vez, los autores del estudio hallaron que los glaciares "no recularon de forma continua en el último siglo", y hubo épocas de aumento de su masa en los años 1920 y 1980.En la actualidad, el hielo se funde cada vez más rápido: en solo seis años (entre 2016 y 2022), perdieron un 12% de su volumen, según la red de monitoreo de glaciares suizos Glamos.Matthias Huss, director de Glamos, destacó la gravedad de la situación este año."Otros años, como el 2011, 2015, 2018 o incluso 2019 ya vimos un deshielo muy fuerte. Pero el año 2022 es realmente distinto y bate todos los récords", declaró a la agencia ATS-Keystone.