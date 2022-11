Cantar libertad: cuando la voz de Mercedes Sosa volvió del exilio

La Negra volvió al país en la pleniitud de sus 46 años. Fueron trece noches para 32.500 privilegiados. Diseño: Victoria Benzaquen.

El camarín del Teatro Ópera, en la previa al reencuentro con su público, después de casi cuatro años. (Foto Fundación Mercedes Sosa)

"Sueño con serpientes" de Silvio Rodríguez VER VIDEO

El primer tema de la primera noche fue "Yo tengo tantos hermanos" de Atahualpa Yupanqui. (Foto Fundación Mercedes Sosa)

"Soy pan, soy paz, soy más" de Piero VER VIDEO

"Solo le pido a Dios" de León Gieco VER VIDEO

"Cuando me empiece a quedar solo" e "Inconsciente colectivo" de Charly García VER VIDEO

"Como un pájaro libre" (documental) VER VIDEO

Para cuando empezaba a asomar la primavera del año 1982, el disco “Mercedes Sosa en Argentina” ya había trepado al podio de los álbumes más vendidos de la Argentina, título que ostentaría por un buen tiempo, y que marcaríaNo era para menos. Se trataba del álbum que había grabado en vivo durante sus presentaciones en el Teatro Opera de aquel año, en el que volvió del exilio para reencontrarse con su pueblo,En efecto, hace 40 años, nuestra máxima representante del folklore, a sus 46 años, volvía a los escenarios argentinos, un disco de ella volvía a las bateas, y es también el momento en que se acercaba por primera vez al rock.Tal como señala el historiador Sergio Pujol, “así como Mercedes Sosa estaba calificada en los informes de la Side como 'comunicador llave', de sujeto peligroso por su poder de convocatoria y de su alta credibilidad entre sus seguidores", para la mayoría de los argentinos del 82”.Sus discos nunca habían dejado de escucharse, aunque sí habían dejado de editarse y de difundirse. El anuncio de que se presentaría en el Teatro Opera de la calle Corrientes generó una enorme expectativa, y las 2.500 localidades disponibles por cada presentación se agotaron de inmediato.Hizo 13 funciones del 18 al 28 de febrero.El año anterior, otra artista muy poco grata para la SIDE, no había corrido la misma suerte:y las organizaciones de Derechos Humanos, vino a la Argentina en 1981, y se le prohibió cantar.Pero con los conciertos de Mercedes Sosa la cosa fue diferente: el productor de estos shows,, vinculado estrechamente al ámbito del rock, había empapelado toda la ciudad con el anuncio del regreso de Mercedes Sosa, aun antes de confirmárselo a ella; de este modo, no había dejado lugar al gobierno militar para una vuelta atrás, pues el escándalo de censurarla ahora sería de enormes dimensiones.Según contara oportunamente, tuvo que negociar frente a un oficial de la Policía y a su arma desenfundada en la Superintendencia de Seguridad Federal para que se liberara el repertorio de su madre, en gran parte prohibido, y pudo lograrlo, salvo con dos canciones:, de José Luis Castiñeira de Dios y Susana Lago, y, de Violeta Parra. Esos dos temas no llegarían al escenario del Opera.En cambio, sí lo harían otros grandes temas como “Canción con todos” de, “Sueño con serpientes” de, “Fuego en Anymaná” de, “Cuando tenga la tierra” de, “Guitarra enlunarada’” de, y “Triunfo agrario” de Armando Tejada Gómez.Canciones que sí vibraron en la voz de Mercedes esas noches, aunque no todas quedaron seleccionadas para el disco, como es el caso de las tres últimas aquí mencionadas. Quienes hayan asistido al Ópera recordarán a Mercedes cantando "Guitarra enlunarada” y proclamando a viva voz sobre el final aquella palabra que nos habían arrebatado: “¡Libertad, libertad, libertad!”Lo mismo sucedió con los invitados que fueron muchos y variados. Algunas participaciones, como las de, no llegaron al vinilo, pero sí se hicieron oír en el concierto.Lo cierto es que fue en estos shows en el Ópera donde Mercedes Sosacon invitados como, para hacer “María va”;en el bandoneón de “Los mareados”, y artistas de la escena del rock, de los que Mercedes Sosa interpretó sus temas.fueron los que estuvieron allí, y con ellos Mercedes canta “Cuando ya me empiece a quedar solo”, “Solo le pido a Dios” y “Soy pan, soy paz, soy más”.A partir de estos recitales, de los quede su exitoso disco doble en vivo, La Negra se inserta en el panorama de la música joven, y seguirá incluyendo en su repertorio, a lo largo de toda su vida, canciones compuestas por artistas del ámbito del rock.“En el ’81 fui a ver "Submarino amarillo" en España, y me admiré y me dio vergüenza de mí misma, por haber tenido el prejuicio de no verla cuando se estrenó –cuenta Mercedes-. De la misma manera yo no había escuchado a Charly García ni a Nito Mestre. Indudablemente a ellos les debe haber pasado lo mismo con nosotros., y la falta de libertad no sólo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona”.Los prejuicios del folclore con el rock, y viceversa, fueron superados en la voz de Mercedes Sosa.Cuenta Facundo Arroyo, periodista y docente, quien actualmente escribe un libro sobre el regreso del exilio de Mercedes Sosa para la editorial Gourmet Musical, que, pero no se pudo porque no estaban dadas las condiciones. Inclusive, tuvieron que sacarla de manera subrepticia durante el último show.A los tres meses, con la guerra de Malvinas en marcha, inicia una gira por Brasil donde graba con varios músicos entre ellosacia fin de año vuelve a la Argentina para arrancar una gira nacional por un país distinto, en el que tras la derrota militar en el Atlántico Sur, ya se había iniciado el retorno a la democracia.Sobre esas presentaciones, Olga Gatti, quien formó parte del equipo de trabajo de Mercedes por más de tres décadas, cuenta ende Rodolfo Braceli, que “había mucho miedo, pero también un enorme interés. No fue fácil aquello, en más de una ocasión, vivimos situaciones de terror, pero siempre nos tranquilizaba Mercedes. Confiábamos fielmente en sus intuiciones”.que revoleaban sus remeras, saltaban, gritaban, cantaban, y se emocionaban hasta las lágrimas. En el escenario estaba ella, la mujer en cuya voz la palabra “libertad” tenía una profundidad trascendental, por eso aquella noche recibía una ovación sin precedentes cada vez que la pronunciaba, o la entonaba.“En la cancha de Ferro en la que vibra todo el campo, todas las plateas, y las tribunas, Mercedes Sosa sale por el túnel de los jugadores, ovacionada –como una estrella de rock, podría decirse hoy, pero la frase no se ajusta al momento del concierto–. Allí está Mercedes, junto aen guitarra y Jen bajo eléctrico,en percusión, sus jóvenes invitados: unfolk, un colorido(luciendo camisa hawaiana de época), unfiel a sí mismo”, describe la periodista Karina Micheletto.Allí estaba Mercedes Sosa, rodeada de la mística de la cultura rock argentina; y fue más parte que nunca de esta cultura rock, al cantar “Sólo le pido a Dios”, con León Gieco, “Cuando me empiece a quedar solo” e “Inconsciente colectivo”, junto a Charly, y “Soy pan, soy paz, son más”, con Piero.Allí estaba ella, allí estábamos, muchos y muchas, del palo del rock, y de otros palos, para escucharla decir “libertad”. En el género musical que fuera.