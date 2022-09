Las apps de citas, democratización del erotismo y frustración por el desencuentro

Ilustración: Pablo Blasberg.

Al igual que gran parte de la vida, los encuentros sexuales y amorosos están atravesados por la virtualidad, especialmente por el universo de aplicaciones y plataformas de citas que, según especialistas y personas usuarias, así como "democratizan el erotismo" y amplían el abanico de modos vinculares posibles, también pueden conllevar frustración y el displacer del desencuentro.En la última década, las aplicaciones de citas y la cantidad de usuarios han crecido de manera vertiginosa a nivel global y en Argentina, y con ellas los debates entorno a los "pro y contra de mediar el amor con tecnología".ambas investigadoras del Conicet especializadas en estudios de género.Consultadas por Télam, las fuentes aseguraron que,en un contexto global en queLas aplicaciones aparecen entonces como "un boliche abierto 24/7", al que se puede acceder "constantemente a través del celular, que ya es casi una extensión de nuestro cuerpo".En esa línea, suele cuestionarse que las aplicaciones exacerban la fugacidad y lo efímero, consagrado en la lógica del deslizar entre cientos de perfiles, con quienes algunas citas se concretarán y otras tantas no.Y agregó: "Allí también se construye lazo social, aunque sea de una manera más rápida, y también pueden permitir nuevas formas de sociabilizar y re-erotizarnos".Al igual que otros espacios físicos,, explicó la socióloga.En parte por estas aplicaciones, pero inmerso en cambios socioculturales más amplios, las investigadoras señalaron que actualmenteMaría tiene 56 años y hace cuatro años, tras divorciarse del padre de sus hijos, se creó un perfil de Tinder "así, como jugando, con una amiga de mi hija"."Ante la vista de los chicos podemos parecer grandes, pero estamos en una etapa en que disfrutamos muchísimo de una pareja, sea casual o estable, del sexo y de la vida", aseguró María, quien durante un año mantuvo una relación estable "salida de una app"."A esta edad somos un mundo y cuando te juntas con otra persona, son muchas las cosas que queremos hacer coincidir. No hay forma de que todo eso lo encuentres en alguien al pasar y en ese sentido las apps son una gran herramienta", dijo a Télam.Y añadió: "La conozcas por redes o en la calle, la gente que nos rodea es la misma. La diferencia es que en las apps se abre el espectro".Las experiencias que surgen de las aplicaciones son tan diversas como los usuarios de las mismas: desde José (33) y Magdalena (29) que, siendo dos completos desconocidos, él español y ella argentina, 'matchearon', mantuvieron una relación de seis años y ahora se casaron, hasta Julia (21) que hizo match con "alguien que ya conocía hace un tiempo pero que nunca había fichado"."Cuando me apareció en la app me hizo repensar qué onda esta persona que ya conocía pero que nunca había visto con interés amoroso", contó a Télam, y agregó: "Hicimos match y un poco me asusté, pero a su vez me da seguridad saber quién es, conocer cosas de su vida".Tanto fuera como dentro del mundo virtual, así como hoy hay una mayor liberación de los cuerpos en términos sexuales, a diferencia de otras épocas "rige también la idea de la acumulación de las experiencias sexuales como un valor", sostuvo Felitti.Y agregó:"Hay como cierta publicidad de las aplicaciones que te prometen que va a ser fácil, que das tres o cuatro matches y ya vas a salir con alguien que te va a encantar. Después de un tiempo en la app, te das cuenta de que no es todo tan fácil como parecía y eso genera desilusión", expresó por su parte Josefina (25), usuaria de Bumble y Tinder.Asimismo, advirtió cierto carácter "adictivo" de las aplicaciones, ya que "podes pasar horas deslizando con la idea de quizás en un momento aparece alguien"., aseguró la joven y agregó: "En general es difícil vincularse y obviamente una aplicación no va a resolver los problemas de comunicación, de vínculo, de relaciones amorosas que tenemos".En ese sentido,"."Es importante no anular que la otra persona es una subjetividad, por más que se muestre como un todo que está apto para ser exhibido y consumido", expresó la psicóloga.Y concluyó: