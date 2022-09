Ecointensa: Día Mundial de la Limpieza

Día Mundial de la Limpieza VER VIDEO

¿Sabías que? Eles un programa global que nació para combatir el problema mundial de los residuos sólidos en las playas. Esta iniciativa se celebra anualmente cada tercer sábado de septiembre en todo el mundo y es posible gracias a que existen numerosas organizaciones que llevan a cabo estos eventos.Una de las organizaciones más grandes de jornadas de limpieza es Let´s Do It World fundada en Estonia. En el 2008, esta organización movilizó a más de 50.000 voluntarios para una jornada de limpieza, la cual resultó con la eliminación de 10.000 toneladas de residuos ilegales.La acción realizada en Estonia, denominada Let's Do It 2008, fue adoptada en otros países y surgió como un modelo global, extendiéndose a todo el mundo.Hoy en día, el movimiento se ha convertido en una red de 191 países. A nivel local, la organización que lleva a cabo el evento es ¡Vamos A Hacerlo, Argentina! un movimiento cívico, que trabaja para eliminar basurales ilegales por medio de jornadas de capacitación y limpieza masiva , concientizando a la población sobre la adecuada gestión de los residuos sólidos .A través de las jornadas de limpieza se pretende movilizar una gran cantidad de personas para generar un mayor impacto positivo, logrando recuperar la mayor cantidad de residuos del ambiente en el menor tiempo posible. Estas limpiezas permiten además sensibilizar y visualizar la problemática tanto para los asistentes a las jornadas como para los vecinos, genera un gran sentido de pertenencia por los espacios comunes e invita a reflexionar sobre el destino de nuestros residuos.Si querés participar, podes hacerlo de diferentes maneras, ya sea sumándote como voluntario a alguna de las limpiezas ya organizadas, proponiendo un nuevo punto y asumiendo el papel de líder o haciendo limpiezas individuales. Para todo esto, podes buscar más información en la cuenta de Instagram de vamos a hacerlo argentina.