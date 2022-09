Educ.ar y Conectar Igualdad, dos plataformas que fortalecen la enseñanza

Florencia y Laura. Foto: Pepe Mateos.

Florencia y Laura. Foto: Pepe Mateos.

Laura Penacca. Foto: Pepe Mateos.

Florencia Cornara. Foto: Pepe Mateos.

Educadores destacaron la calidad del contenido de Educ.ar Docentes de distintos niveles educativos resaltaron la utilidad que los contenidos de las plataformas Educ.ar y Conectar Igualdad aportan a su labor diaria dentro de las aulas y destacaron la variedad de temas abordados y los distintos enfoques propuestos.



"Hace muchos años consulto la plataforma Educ.Ar porque de ahí saco información, ideas y puedo armar mis clases de una forma más actualizada. Después de 30 años de servicio uno necesita actualizarse, por eso la uso frecuentemente, me gusta, me aporta enfoques que no había pensado", dijo a Télam Viviana Ojeda (55), docente de cuarto grado en la escuela 6.418 Rosario Vera Peñaloza, de la localidad santafesina de Granadero Baigorria.



Entre las temáticas de contenidos que más utilizó en el aula, la docente detalló que tomó ideas sobre Educación Sexual Integral (ESI) y la información sobre "Fake News" y que, inclusive, realizó cursos de formación a través de las plataformas.



"Nosotros analizamos muchas veces noticias que aparecen en la televisión y vemos que hay noticias verdaderas y noticias falsas que desinforman en lugar de informar, entonces ahí busco un artículo relacionado a ese tema", agregó.



Sebastian Perez (35) es docente en tercer grado en la Escuela Primaria 4 Provincia de La Pampa, ubicada en el barrio porteño de Villa General Mitre, y contó a esta agencia que las nuevas producciones que visibilizan el rol de las mujeres en los procesos de Revolución e Independencia le parecieron "muy útiles".



También destacó el alcance y diversidad de temas y que las producciones son desarrolladas por docentes y referentes de la educación.



"La plataforma resulta útil para asistir en las secuencias de trabajo en todos los grados. La uso ocasionalmente, sobre todo videos, secuencias y páginas", añadió.



Perez señaló que contar con este contenido provisto por el Estado es "importantísimo" para que el contenido audiovisual pedagógico "no quede regulado por el mercado" y apuntó que "a veces faltan dispositivos para mejorar el acceso o la reproducción en las escuelas, así como cierto acceso por parte de la docencia".



También relató su experiencia con Educ.Ar María Isabel Grau (45), profesora de Historia y Formación ética y ciudadana en segundo, cuarto y quinto año de la Escuela Media 2 "Ernesto Che Guevara", ubicada en el barrio porteño Parque Avellaneda.



"La plataforma cuenta con buenas propuestas didácticas, uso de fuentes y videos. Utilizo varias secuencias para la materia Formación ética y ciudadana y también vinculados a historia, a problemas como la megaminería, las luchas ambientales y la conquista de derechos. Es contenido de buena calidad y con una perspectiva político ideológica que comparto, por eso lo uso".



Por su parte, el docente Rodolfo Oviedo (42), profesor en Historia y licenciado en Educación de 4to, 5to y 6to del nivel secundario en la Escuela secundaria 19 Juana Azurduy, ubicada en la localidad bonaerense de Hurlingham dijo a Télam que la plataforma Educ.ar "amplía la mirada" de los y las docentes a la hora de preparar las actividades que diariamente realizan con los y las estudiantes; y destacó la variedad de textos, actividades, testimonios, audios y vídeos.



"Las veces que utilicé los contenidos con los estudiantes pude obtener una gran recepción y, a la vez, gran participación reflexiva", resaltó y concluyó que "el programa Conectar igualdad es una herramienta fundamental porque la utilización de las computadoras refuerzan la importancia del uso de las nuevas tecnologías con la construcción de conocimientos".

Integrantes del equipo desarrollador de contenidos digitales del portal Educ.ar y la plataforma Conectar igualdad señalaron que estas propuestas estatales de Educación constituyen "una referencia legítima, con información verificada y fuentes fidedignas" para los y las docentes, que "agradecen el aporte de contenido de calidad y accesible" en todo el país.En vísperas del Día de las y los maestros, la directora de Tecnología Educativa de Educ.ar y Conectar Igualdad, Laura Penacca, y la gerenta de Contenidos y Formación, Florencia Cornara, explicaron a Télam cómo trabajan los contenidos, qué criterios tienen en cuenta y cómo funciona el vínculo entre la educación tradicional y las plataformas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.Los contenidos tienen que ser recursos educativos abiertos, es decir, editables, descargables y reutilizables. Nos organiza el calendario escolar, que es lo que más buscan las escuelas y lo que los docentes necesitan. Pensamos al portal, sus redes y a los proyectos pedagógicos como un servicio, no como un repositorio de contenidos sueltos y perdidos. Nuestros contenidos más consumidos son las efemérides, con picos de hasta 1 millón y medio de visitas mensuales en las fechas patrias más importantes. Tenemos presencia en todas las redes sociales con miles de seguidores, pero el portal -Educ.ar- sigue siendo una página que tiene un flujo orgánico de visitas y usuarios únicos muy grande porque fue el primer portal educativo de la Argentina y se constituyó en una referencia legítima donde ir a buscar contenido. Si bien nuestra audiencia principal son los docentes, ofrecemos también una selección de contenidos para los estudiantes y para la comunidad. En el portal hay contenidos sobre Educación Sexual Integral (ESI), Ciencias Sociales e históricos, actividades, software libre, tecnologías, tutoriales, ofrecemos más de 48 cursos, muchos en alianza y articulación con otras instituciones como el INTA, Unicef, Wikimedia, por el cual estamos transitando la última cohorte del año, que se va a abrir en unos días, y tenemos más de 70 mil personas anotadas.: Los criterios de las propuestas pedagógicas de Conectar Igualdad se centran en desafíos fuertes que tenemos hoy en el sistema obligatorio, porque el egreso efectivo de las y los estudiantes de secundario es algo que hay que atender. La articulación entre la primaria y secundaria también es un desafío del nivel, porque en general durante el ciclo básico esa transición es dificultosa, entonces pasa que los y las estudiantes empiezan a acumular materias que se llevan, por eso tomamos propuestas para esa transición. Por último, la propuesta sobre continuidad pedagógica tiene que ver con fortalecer y sostener la trayectoria porque, si bien siempre hay que trabajar para sostenerla, después de la pandemia con muchos estudiantes que no volvieron a la escuela, el Ministerio ahí tuvo una política fuerte para buscarlos y la idea es fortalecer esas trayectorias para que se queden y terminen.- FC: Pensamos contenidos que apunten a potenciar la enseñanza en el marco de escenarios híbridos, y consideramos que la virtualidad, lo digital y la inclusión de tecnología en la enseñanza no solo es fundamental, garantiza y ayuda a acercarnos a una educación de calidad, sino que es un derecho. Esto lo acompañamos con capacitaciones para docentes y con Conectar Igualdad se hacen encuentros en todas las provincias y se trabaja en el territorio en las escuelas".- LP: Tenemos una repercusión excelente porque hay mucha necesidad de poder volver a pensar los sentidos de lo que enseñamos, hay mucha incertidumbre porque el panorama es complejo: los y las docentes se encuentran con estudiantes que estuvieron mucho tiempo fuera de la escuela, que perdieron continuidad con la pandemia, y además también de por sí, previo a esto, había una cuestión con un sujeto desde el punto de vista cultural que los profes encontraban y no sabían de qué modo convocarlos/las. Por eso, poder tener propuestas que están construidas y armadas con orientaciones que los invitan a pensar más allá de la clase presencial, más allá de la exposición y la explicación, que están muy centradas en la producción, lo agradecen mucho. Las propuestas tienen un desarrollo interactivo, infografías, videos y todo eso se puede descargar, exportar a las propias aulas virtuales, es un andamio importante para la tarea poder disponer de todo ese material porque la producción también es una tarea para los y las docentes cuando repiensan la enseñanza y repensarla implica que poner en juego estrategias que requieren de desarrollos, que inviten a pensar, que pongan en discusión, que den múltiples opciones. Que el Estado ponga a disposición todo tipo de materiales de mucha calidad lo agradecen mucho. Cuando lo mostramos y lo discutimos con ellos/as dicen: "Esto me salva la vida". Presentamos desarrollos lúdicos con modos y las formas de la cultura contemporánea, lo que los estudiantes ven y producen, como el formato streaming. Esto sirve mucho para interpelar a un sujeto cultural, que cuando entra en la escuela siente que se traslada a otro siglo.- FC: Sí, nosotros en el portal Educ.ar le damos plataforma de difusión a todos los materiales del Ministerio de Educación y sus distintas direcciones, con información legítima, verificada y fuentes fidedignas. Y después poner al alcance de la mano información en clave digital, multimedia y transmediática tanto para la comunidad educativa como para la comunidad en general. Desde el portal Educ.ar abonamos en todo momento para que los contenidos sean accesibles para todos y todas, y estamos por lanzar una serie de microcursos apuntados a la alfabetización digital, y en la primera cohorte del año que viene cursos para la comunidad que tienen que ver con embeberse en el mundo y ciudadanía digital y aprender a ser ciudadanos digitales, porque es un tema que todavía la escuela no puede incorporar de lleno y es fundamental para ser un ciudadano en el siglo XXI poder ser un usuario consciente y crítico de internet y de las plataformas con una mirada profunda que nos acerque a poder pensar y reflexionar sobre el uso. Los contenidos de esta gestión están pensados con la lógica de la soberanía tecnología y el derecho de todos y todas a tener acceso a la tecnología.