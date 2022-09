Twitch, memes y videos: nuevas herramientas pedagógicas para "atrapar" a los estudiantes

Adriana González, que generó una revolución de suscriptores enseñando matemáticas por Twitch.//foto eva cabrera

González ganó el "Picante de Oro" al Mejor Streamer Alternativo en los Coscu Army Awards.//foto eva cabrera

Historia de una manera particular

Florencia "Pupina" Plomer, la docente que enseña historia con memes. //foto eva cabrera

Lasse convirtieron en los últimos años en aliados importantes de muchos educadores que encontraron en los recursos y plataformas tecnológicas más utilizadas entre las y los jóvenes herramientas pedagógicas efectivas para transmitir, de forma dinámica, conocimientos de algunas asignaturas que suelen ser más complejas o no generan tantas adhesiones.Es el caso deque generó unay deconocida en las redes sociales como laquienes contaron a Télam sus experiencias en ocasión de celebrarse mañana el Día de las Maestras y los Maestros."Hay gente que, en el tiempo libre, pasea, sale a caminar o a tomar el té con amigos, yo doy clases de matemáticas por Twitch, y me encanta", sostuvo González, nacida en 25 de Mayo y residente de La Plata, quien trabaja en varias escuelas públicas de todos los niveles de la capital bonaerense.Animada por su hija de 21, que le dio el "empujón" para entrar a las redes, hace poco más de un año que esta profesora transmite por la famosa plataforma de streaming con la cuenta "Ladematemática" y yay celebró su primer aniversario en Twitch con un vivo de 12 horas ininterrumpidas.Pero no fue el más largo: "Para festejar la clase número 100 -que fue en enero- hicimos un vivo que duró 100 horas porque hice un extensible. Empezamos un martes y terminamos el domingo", comentó.Susluego de que elel año pasado por explicar "de forma muy tierna y desinteresada" a quienes "no saben resolver o aclarando dudas sobre la asignatura"."Yo respondo preguntas, quizás hago especiales porque lo piden y quedan subidos o propongo temas. Hace poco hice un especial de Polinomios, pero lo que hago es levantar consultas que me mandan por el chat o por Discord, que es otra aplicación, con la foto de lo que tengan que resolver", relató la docente.Para González, ", sino que ". Por eso, aseguró, si hace falta explica "mil veces lo mismo" en sus clases por Twitch.Entre las consultas más reiteradas aparecen las divisiones. "Gente de cualquier edad, primaria, secundaria, o universidad me consultan sobre cómo dividir por dos cifras, es un trauma generalizado", reconoció., la profesora indicó que ", o que han estudiado ingeniería y se quedan escuchando" y agregó que "dicen que les gusta escuchar mi explicación; a mí me parece apasionante buscarle mil maneras hasta que el otro entienda".Si bien pasó por otras carreras, como artes plásticas, decoración de interiores, cursó hasta cuarto año de ingeniería, y fue parte de una banda de música por más de 10 años tocando el clarinete, hoy entiende que: "Siempre pienso en cómo enseñar mejor. Hice cursos de capacitación, de redes y me formé en todo lo que es pedagogía, y lo relacionado a aplicaciones para matemáticas, por eso me encantó el formato de Twitch", dijo.En 2021, la profesoraalen los Coscu Army Awards. Si bien reconoció que sus clases por Twitch no le representan un ingreso económico y aclaró que lo hace porque le "gusta", su canal está abierto a donaciones.Desde Córdoba, "Pupina" Plomerque superan las decenas de miles de reproducciones.La docente de 33 años contó que la idea comenzó en 2018 cuando le tocó un curso "muy apático": "Se engancharon en hacer los memes y se esforzaban en ver quién hacía el más gracioso. Eso hacía que leyeran más y que trataran de entender mejor el tema", aseguróDesde ese momento, Plomer -que además es investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) - convirtió a los memes en una herramienta para la enseñanza con una mirada crítica y feminista, aunque aclaró que "es una estrategia más que no suplanta la alfabetización ni otros procesos pedagógicos".En la búsqueda de nuevos recursos, sino que también les propone a sus estudiantes realizarpara consolidar los aprendizajes. Incluso, muchos de estos contenidos se vuelven virales, como el video que realizó un grupo de alumnas sobre mitología griega y alcanzó las 860 mil visualizaciones.Entre lasPlomer explicó que posibilitan "una transposición didáctica mucho más acorde a la cuestión generacional yDe las aulas dio el salto a las redes sociales hace más de tres años cuando empezó a hacerpara luego llegar a medios digitales, dondeEn su cuenta de, Plomercon preguntas como ésta: "¿Te imaginás que de un día para el otro te digan que toda la ciudad tiene que mudarse? Esto pasó hace 210 años, el 23 de agosto de 1812 durante el éxodo jujeño, uno de los actos patrióticos colectivos más grosos de nuestra historia".Si bien sus contenidos son furor en las redes, Plomer confesó a Télam que le da "un poco de vergüenza" utilizarlos en las clases: "Muy pocas veces llevé cosas para que vean y trato de adaptarlas a un formato en el que no se vea mi cara".que le escriben por las redes para agradecerle por su contenido o para contarle que se animaron a implementar memes y nuevos recursos.Para Plomer,y la forma en la que se presentan las clases: "Ese formato de clase magistral con una persona hablando 40 minutos a 30 personas que están sentadas, todos mirando la frente, no va más"."No es solamente incorporar humor o memes, es también incorporar nuevas miradas y entender a las aulas como espacios heterogéneos donde no todos aprenden de la misma forma", concluyó.