Ascienden a 4.000 las hectáreas arrasadas por el incendio en las Yungas

Ciencuenta brigadistas arribaron a la provincia para ayudar a combatir los incendios / Foto: Prensa.

El incendio forestal que afecta desde este miércoles a la localidad jujeña de Yuto y zonas aledañas, a pocos kilómetros del Parque Nacional Calilegua, continúa su avance y son unas 4.000 hectáreas las arrasadas por el fuego, mientras este viernes se sumó el esfuerzo de 50 brigadistas más pertenecientes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).Por decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, se "reforzó el despliegue de recursos en los incendios forestales que afectan a la provincia de Jujuy", indicaron desde el organismo nacional.En la zona donde se registra un gran foco ígneo, el cual ya avanzó sobre más de 4.000 hectáreas, ante un clima adverso,El organismo federal precisó que provee información a las provincias a partir de un sistema preventivo de evaluación de peligro y alerta temprana para que puedan planificar con antelación la estrategia de combate contra los incendios forestales."Allí se detallan -continuaron- las, como la alta disponibilidad de combustibles finos y los bajos valores de humedad relativa", completaron en un comunicado oficial.Según la Ley 26815 de Manejo del Fuego el ataque inicial de los focos ígneos corresponde a las provincias ya que como establece la Constitución Nacional en su artículo 124 los recursos naturales son de dominio provincial.Por su parte el director de Incendios de Vegetación de Jujuy, Alejandro Cookee, al brindar esta mañana un reporte sobre el estado de situación en la zona, refirió que "se viene de una jornada bastante complicada, con vientos muy calientes y con alta velocidad que provocaron que se cuadruplique la superficie afectada. Hasta el día de hoy llevamos 4.000 hectáreas quemadas".Además, el funcionario agregó que ", aunque acotó que, por el momento, "no se presentan riesgos, ni hay viviendas afectadas", y señaló que "no hubo ni evacuaciones, ni daños materiales".Incluso, Cookee señaló que, entre todas las áreas del Gobierno local, se encuentran coordinando acciones en torno al fuerte trabajo de combate del incendio, y también que "se está trabajando con Nación, que ayer ya envió un primer avión hidrante".En ese sentido, el funcionario precisó que este viernes arribó a la provincia el director del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), Alberto Seufferheld, quien sostuvo que el panorama a nivel del norte del país es de un "escenario crítico" por las condiciones climatológicas."En las últimas semanas desde Córdoba para Jujuy, gran parte de las provincias están con fuego, algunas con situaciones ya controladas, pero el escenario climatológico no es el mejor", expuso Seufferheld al dialogar con la prensa local.Respecto a la fauna en peligro, desde el Ministerio de Ambiente local se indicó que un equipo técnico de rescate se encuentra trabajando en la zona y queEl fuego en Yuto, jurisdicción distante a 161 kilómetros al noreste de San Salvador de Jujuy, se generó en el acceso sur de esa localidad y desde allí fue avanzando alejado de viviendas.De acuerdo con el reporte, el trabajo coordinado que ya avanzó en preservar instalaciones agropecuarias, gasoductos y pozos petroleros en la zona, apunta a resguardar principalmente el ecosistema del Parque Nacional Calilegua, que se halla a pocos kilómetros.El jueves, el fuego ocasionó daños en las redes de distribución del suministro de energía eléctrica que abastecen las localidades de Yuto, El Bananal, Vinalito y zonas aledañas, mientras que la gran cantidad de humo llegó a provocar interrupciones en el tránsito en dos corredores viales, y se llegó a solicitar a la población tratar de permanecer en sus hogares para evitar intoxicaciones.La Secretaría de Seguridad Vial de la provincia informó que