Ramón Valdez Cora, el sicario y ex policía que tiñó de sangre el Congreso de la Nación

Retrato de un asesino

La reconstrucción policial del momento posterior a los 4 disparos de Valdez Cora.

De carne somos

El senador electo Enzo Bordabehere tenía 45 años cuando fue acribillado.

San la Muerte

El cuerpo de Bordabehere fue trasladado en tren a Rosario, donde fue recibido por unas 12 000 personas en la estación Rosario Norte. En la foto, De la Torre durante el sepelio.

Aquella vez el “chumbo” no falló. Peroen vez de matar al senador, envió al Más Allá a su discípulo, el senador electo. Una confusión del momento. Tal error no impidió quese convirtiera en un símbolo de la violencia política durante la Década Infame.Tal vez su biografía hubiese sido otra de no rubricarse, el 1º de mayo de 1933,, por el cual Gran Bretaña se comprometía a mantener el volumen de las importaciones de carnes argentinas en condiciones similares a las que gozaba Canadá, Australia y Nueva Zelanda. A cambio de ello,otorgaba a los frigoríficos ingleses y norteamericanos el monopolio de las exportaciones en el rubro, además de ventajas comerciales, aduaneras y tarifarias.Un año y medio después, a instancias del demócrata-progresista De la Torre,. Y el 23 de julio de 1935 –después de un alegato que le insumió cinco sesiones previas–, éste comenzó a exponer su conclusión.Es en ese preciso momento cuando Valdez Cora entró a la Historia por la puerta de servicio.A partir del golpe de Estado de 1930, aquel sujeto sintió que la vida le sonreía. En mérito a su modesto aporte al asunto –haber integrado un grupo de choque del Partido Conservador que apoyó el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen–Poco después fue expulsado de la fuerza. Un contratiempo que él trató de revertir apelando a sus padrinos políticos. Pero, invariablemente, la respuesta fue:Los punteros del comité provincial del partido no exageraban, ya que la carrera policíaca del tipo estuvo signada por el ejercicio constante de apremios ilegales, del abuso de poder y del cobro de coimas, entre otras inconductas.De manera que fue en busca de mejores horizontes a la Capital, aunque sin desvincularse del Partido, cuyos dirigentes porteños lo confinaron a tareas menores y mal pagas:A los 42 años,, Ramón fijo con ellas domicilio en un “llotivenco” del barrio de Boedo cuyos alquileres impagos se acumulaban. Mientras tanto, su alcoholismo se acrecentaba a la par de los problemas económicos. Un estrés que solía mitigar conDicho sea de paso, allí abonaba sus consumos con la falsa promesa de interceder ante el Gobierno –presionado por la Iglesia para proscribir tanto la trata de “blancas” como el ejercicio mismo de la prostitución–, y así evitar su clausura, en base a los “contactos” oficiales que presumía tener. Tambiéndel lugar con el propósito –decía– de “acomodar” al funcionario de turno.Sin embargo, ese tráfico imaginario de influencias no solo se limitaba al mencionado templo del placer sino que además lo esgrimía, por caso, ente el encargado del “llotivenco”, aplazando así su deuda con la ilusoria promesa de conseguirle empleo al hijo. Por temporadas,En medio de aquellos avatares,. Era la prolongación de su ser. Y ante toda desavenencia con el prójimo, no dudaba en desenfundarla.Ese hombre era un polvorín a punto de estallar. De hecho, los jerarcas del Partido lo evitaban, salvo cuando su ominosa intervención en algún temita era estrictamente necesaria. Y ello, de tanto en tanto, solía ocurrir.A partir de 1934, la Comisión Investigadora encabezada por De la Torre –para establecer cuál era la situación real del comercio de exportación de carnes argentinas y– pasó a ser un punto central de la política argentina. Y lo cierto es que la cuestión incluía episodios dignos de un thriller.Tal fue el caso de sus asientos contables, cuyo paradero era un secreto que ocultaban los frigoríficos bajo siete llaves.–preguntó un perito contador de la Comisión a otro, al abandonar con las manos vacías el frigorífico Anglo, en Avellaneda.–Vaya uno a saber… Estos gringos son tan raros.–fue la réplica, mientras subían a un Ford T.El vehículo estaba por arrancar, cuando de pronto, una sombra emergió tras la ventanilla del conductor. Era un obrero del lugar.–quiso saber.Tras escuchar la respuesta, extendió hacia el conductor un papelito. Y se hizo humo. Ahí simplemente decía: “Norman Star”.–dijo uno de los peritos.– No sé. Parece el nombre de un barco.En efecto,Allí, en un operativo que nadie esperaba, fueron secuestrados esos libros contables con valiosísima información. Estaban ocultos en grandes cajas de “corned beef” en la bodega del Norman Star.Unos días después,para evadir el control de la comisión investigadora.Ya corría el invierno de 1935.En los primeros días de julio,los resultados de la Comisión Investigadora. Desde un rincón,Lo cierto que ese hombre, mientras aguardaba el pliego para ocupar su banca, había colaborado con De la Torre en la pesquisa en cuestión.con la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente”, fue el arranque del senador.Aquella hipótesis la fue probando de un modo lapidario en el transcurso de cinco maratónicas sesiones.Durante 13 días,, asistieron a las sesiones a fin de retrucar las acusaciones del denunciante. Los alentaba desde la barra un público integrado por empleados ministeriales y gente arreada allí por el comité conservador.Duhau era un estanciero bonaerense, vinculado a la Sociedad Rural y que durante el gobierno de Alvear había integrado el directorio del Banco de la Nación Argentina. Por su parte, Pinedo había sido diputado por el Partido Socialista Independiente (que se llamaba así por puro capricho).a los frigoríficos investigados. A Pinedo le achacaba su papel como responsable técnico del tratado Roca-Runciman.Ya anochecía al concluir la anteúltima jornada del alegato. Fue cuando, en el “llotivenco”, Valdez Cora atendió una llamada telefónica. Entonces oyó que una voz le decía desde el otro lado de la línea:A nadie le llamó la atención que,Ni que sus pupilas, con un extraño brillo, estuvieran clavadas sobre De la Torre. Y menos aún, que escondiera su mano derecha tras el faldón del saco, a la altura de la cintura.El senador continuaba con su alegato, cuando de pronto. De la Torre hizo un profundo silencio, fulminando al ministro con la mirada, antes de pararse para caminar resueltamente hacia él.Al llegar,Entonces, De la Torre perdió el equilibrio al retroceder con un paso en falso, cayéndose así al piso. Un súbito silencio envolvió al recinto. Todos los legisladores ya estaban de pie, mientras Bordabehere corría en su auxilio.Pocos se dieron cuenta de que era Valdez Cora quien disparaba. Y queTeníay, al girar el cuerpo hacia el hombre que gatillaba, recibió o. El cuarto disparo lo hirió a Duhau en la mano izquierda.La escena quedó inmóvil, como congelada, menos el humo que salía del caño del revólver.Abrazado por De la Torre,Y exhaló su último suspiro.Ramón Valdez Cora fue detenido cuando intentaba escapar.Su condena fue de 20 años de prisión, y recuperó la libertad en 1953. Su muerte se produjo al año y medio, sin queLisandro De la Torre dijo al respecto:¿Les suena este concepto en algún otro crimen de la historia argentina?Su autor, sintiéndose cansado y vencido, se suicidó en 1939.