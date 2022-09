Se espera una primavera "más cálida de lo normal" en parte del país

Foto: Rubén Paratore

El trimestre septiembre, octubre y noviembre presentaráy "un 80% de probabilidad" de que se mantengan las condiciones del fenómeno climático La Niña con "lluvias por debajo de lo normal", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).En cuanto al pronóstico de temperaturas en el norte y noroeste del país, se verán favorecidas, en promedio, las temperaturas dentro de "lo normal".En tanto, ena lo normales para la época, agregaron.En el resto de la Argentina, indicaron que hay una tendencia de "una primavera más cálida que lo normal", y no descartaron "una mayor frecuencia de temperaturas máximas extremadamente altas", según el Pronóstico Climático Trimestral (PCT) realizado por el organismo.Respecto al pronóstico de precipitaciones durante esta primavera,mientras que en parte del norte argentino y Cuyo "se favorecen las precipitaciones normales a inferiores a lo normales".Por otro lado, es "más probable" que las precipitaciones "estén dentro de los parámetros normales" en Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y oeste de Buenos Aires.A su vez,, según el SMN, "algo que solo pasó dos veces desde 1950 y que sucedió por última vez en el periodo 1998-2001, evidenciando que no es usual que se extienda tanto en el tiempo", detallaron en el informe.La Niña produce cambios en el clima de diversas regiones del planeta. En esta época del año suele estar asociado a lluvias por debajo de lo normal, especialmente en el Litoral y el este de la región Pampeana, añadieron., indicaron.En cuanto a las temperaturas de agosto, explicaron que "estuvieron dentro de los parámetros normales" en la Argentina, y que presentó lluvias "inferiores a lo normal" para la época sobre Buenos Aires, el noroeste de Neuquén y el extremo norte del país.En particular, en sectores del territorio bonaerense se registraron hasta 25 y 50 mm por debajo de la media de agosto.Por otro lado, el avance de varios frentes fríos provocaron eventos de lluvia, los cuales dejaron valores de precipitación acumulada por encima del promedio para este mes en el centro del Litoral y Misiones.Por último, como sucedió en buena parte del otoño e invierno, continuaron los eventos de nevadas intensas en la zona cordillerana del norte de Patagonia. La nieve acumulada superó los 100 y 200 cm en forma local, concluyeron.