Los niveles de donación y trasplante de órganos se recuperan tras la pandemia

"Nosotros también estamos en estos momentos en niveles de actividad de donación y trasplante de la prepandemia" Carlos Soratti

Los trasplantes, en aumento

En Argentina

Las jornadas

La donación y trasplante de órganos, tejidos y células registra signos de recuperación en todo el mundo, con un aumento global del 13,6%, mientras que, aseguraron especialistas de referencia internacional en la 22° Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante (Rcidt), que comenzó este jueves en el Centro Cultural Kirchner (CCK)."Con mayor o menor rapidez en el tiempo,", aseguró a Télam el presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Carlos Soratti."Nosotros también estamos en estos momentos en niveles de actividad de donación y trasplante de la prepandemia", dijo este médico especialista en Terapia Intensiva.La apertura del evento estuvo a cargo del secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Collia; la consultora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Sonia Quesada; la directora de la Organización de Trasplante de España (ONT) y presidenta de la Rcidt, Beatriz Domínguez-Gil, y el presidente del Incucai y vicepresidente de la Rcidt, Carlos Soratti.Con el fin de abordar diversos temas relacionados con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células se realiza este jueves y viernes la 22° Reunión de la Rcidt en el Centro Cultural Kirchner.Sobre los desafíos actuales, el viceministro de Salud, Alejando Collia, indicó que "En este sentido, sostuvo que "también hay una cuestión que tiene que ver con la prevención y el cuidado para que no se llegue a la necesidad de un trasplante". Y aseguró que "este tipo de reuniones internacionales con la Red Iberoamericana generan mucho intercambio de lo que le pasa a cada uno de los países para tomar decisiones e innovar en los caminos de reducción de la lista de espera".Sobre este punto, Soratti agregó queque siempre es creciente porque las enfermedades que generan indicación de trasplante son las enfermedades no trasmisibles, que son las que van creciendo como forma de enfermar y morir de las sociedades actuales".La presidenta de la Rcidt, Beatriz Domínguez-Gil, indicó en diálogo con Télam que, según los últimos datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante que van a ser presentados durante el evento."El sistema de trasplante a nivel mundial tiene signos de recuperación, pero la recuperación no es igual en todos los países", continuó la médica española especialista en nefrología.Respecto a la situación en América latina, la directora de la Organización de Trasplante de España (ONT) sostuvo que,"Son buenas noticias, pero queda mucho trabajo por hacer con políticas de salud pública que disminuyan la necesidad de los trasplantes", agregó Domínguez-Gil, y remarcó que se debe seguir potenciando "la donación de personas fallecidas, que tiene que ser prioritaria, y una donación de vivos que también es necesaria, pero en la que el pivote fundamental es la protección del donante".A nivel nacional, el Incucai fue nombrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Centro Colaborador de la OMS/OPS en donación y trasplante de órganos, tejidos y células.En lo que va del año se realizaron en total 2.585 trasplantes de órganos y córneas, de los cuales 1.278 pacientes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos y 1.307 de córneas, según datos oficiales del Incucai.Respecto a las políticas implementadas en el país, el viceministro de Salud destacó la sanción de la Ley N° 27.447, conocida como Ley Justina, que "facilita la posibilidad de generar donantes".En las jornadas de la Red/Consejo, que continuarán hasta este viernes, se presentará la situación actual de la donación y el trasplante en países de la región, el análisis de la indicación de trasplante y la gestión de las listas de espera, junto con la aprobación de la Recomendación sobre Sistemas Nacionales de Biovigilancia.A su vez, se debatirá sobre los Programas de Garantía de Calidad en el proceso de donación de personas fallecidas, la elaboración de una recomendación ampliada sobre Terapia Celular en América Latina y la adhesión de los países de la Rcidt al Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, entre otras actividades.