Diez mitos y verdades sobre los primeros auxilios

Mitos y verdades

La Cruz Roja Argentina llevará a cabo una serie de actividades en todo el país para concientizar y promover el aprendizaje de primeros auxilios durante la próxima semana, con el objetivo de derribar mitos sobre estas prácticas, en el marco de lay difundió una guía con mitos y verdades sobre estas prácticas y realizará actividades en las 66 sedes que tiene distribuidas en el país.“Desde hace más de 150 años, la Cruz Roja desempeña en todo el mundo una función primordial en la prestación de servicios y en la formación en el ámbito de los Primeros Auxilios, bajo la convicción de que no son únicamente un conjunto de técnicas, sino que se trata de un acto de humanidad y solidaridad. Saber Primeros Auxilios, salva vidas”, aseguró a través de un comunicado Santiago Camino, Director de Formación de Cruz Roja Argentina.La organización capacita anualmente a más de 50 mil personas en el país, además, con objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades ante una emergencia, trabaja junto a vecinos y vecinas en la formación de Equipos Comunitarios capacitados en Primeros Auxilios.• Sise debe meter un objeto en la boca para evitar que se trague la lengua: ¡Falso! No se deben impedir los movimientos ni sujetar a la persona. Sólo retirar objetos que puedan lastimarla y controlar el tiempo de las convulsiones.• Sihay que dar golpes en la parte alta de la espalda: ¡Verdadero! Son cinco golpes entre los omóplatos con el talón de la mano. Además, si continúa atragantada se deben realizar compresiones en el abdomen.• Ante unase debe colocar pasta dental para refrescar o tomate para que hidrate: ¡Falso! Sólo se debe utilizar agua limpia y templada para enfriar y limpiar la zona quemada.• Si se genera unahay que reventarla y quitar la piel para acelerar su cicatrización: ¡Falso! No hay que reventarla, al pinchar la ampolla, la herida tiene más probabilidades de infectarse. Es recomendable consultar a personal médico para su tratamiento.• Para detener else debe cubrir el área con un paño y aplicar presión directa: ¡Verdadero! La presión directa y de manera constante sobre la herida que sangra es la mejor manera, más rápida y efectiva para detener el sangrado.• Si una persona se intoxica debe inducir al vómito para expulsar la causa de: ¡Falso! Hay que identificar la sustancia intoxicante, la cantidad, el tiempo de exposición a la misma y llamar al servicio de emergencias. Generar el vómito puede provocar más complicaciones que beneficios.• Sise debe inclinar la cabeza hacia adelante y apretar las aletas nasales hasta que el sangrado frene ¡Verdadero! Es una forma fácil y efectiva de detener un sangrado nasal.• Si una personahay que sacudirla para que despierte: ¡Falso! Si no responde, es necesario verificar que respire normalmente. Si lo hace, se debe colocar a la persona de costado, controlar su respiración y comunicarse con el servicio de emergencias.• Si una persona está pordebemos darle un caramelo o hacerla oler una fragancia fuerte ¡Falso! Hay que evaluar la situación, acostar a la persona en el piso y aflojar su ropa para facilitar la respiración.• Ante unahay que colocar pimentón o ajo sobre la zona afectada: ¡Falso! Se debe lavar con agua limpia y templada la zona de la picadura y recurrir a supervisión médica. En caso de ser posible, aplicar un vendaje. Hay lesiones que pueden agravarse rápida y fácilmente en poco tiempo.