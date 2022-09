Expertos continúan trabajando en el sanatorio donde se registró el brote de Legionella

La Legionella produjo seis muertes.

El brote

El anuncio de la ministra Carla Vizzotti sobre la bacteria que produjo las neumonías. Foto: Diego Aráoz.

Equipos técnicos de lacontinúan trabajando en la, que afectó a 22 pacientes, de los cuales seis murieron, informaron este jueves fuentes oficiales.Un grupo de expertos compuesto por "equipos técnicos de la OPS, junto con ingenieros, y profesionales epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación", continúan trabajando en el Sanatorio Luz Médica, ubicado en Marcos Paz al 900, dijo a los medios locales el ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz.El funcionario indicó que "todo tiene su protocolo, y trabajamos sobre evidencia científica. Estamos con la presencia de expertos a nivel mundial haciendo el diagnóstico y la búsqueda activa, la toma de muestras y el procesamiento de éstas", tras lo cual contó que los profesionales "se quedarán hasta el viernes".Con respecto al funcionamiento de la clínica -que se encuentra cerrada y cuyos pacientes fueron trasladados- sostuvo que "no habrá habilitación hasta no tener la seguridad del cien por cien de que la bacteria ya no está".En cuanto a los pacientes,, cuatro continúan internados, dos de ellos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica y seis fallecieron"."Con respecto a la situación epidemiológica actual continuamos con la vigilancia de los agentes de salud o pacientes, esta vigilancia se hará hasta el cumplimiento de 16 días a partir del 3 de septiembre", agregó Medina Ruiz.El martes pasado,que tuvo "por objeto investigar un hecho denunciado y determinar si hubo responsabilidades penales", dijo el fiscal Pedro Gallo a cargo de la medida.Indicó, además, que "el procedimiento busca investigar el hecho denunciado y otros que pudieren haber ocurrido" y sostuvo que "el avance de la investigación estará sujeto a los resultados que surjan de las distintas evidencias".En el lugar participaron el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que realizó un relevamiento planimétrico e informe fotográfico, tanto en el interior como afuera.También se accedió a documentación en papel y en formato digital, sin embrago hasta el momento no se conocieron los resultados de esta medida.Ente elDías después, se fueron sumando nuevos casos, todos ellos correspondientes "al mismo brote y al mismo lugar de contagio".En ese entonces, las autoridades sanitarias provinciales señalaron que los pacientes "fueron investigados para Covid, gripe, influenza A y B, hantavirus y un panel con FilmArray para descartar 25 gérmenes, dando negativo a todo esto".A partir de esos resultados negativos, se tomaron muestras que fueron enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán "para llevar a cabo una ampliación diagnóstica".El sábado último, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que en cuatro muestras enviadas al Malbrán "tres respiratorias y una punción biopsia de uno de los fallecidos,La titular de la cartera de Salud nacional explicó que "es una bacteria que se transmite por vía inhalatoria a través del agua o el aire acondicionado"."La misma tiene un tratamiento antibiótico y una resistencia importante en personas de riesgo, mayores de 50 años, tabaquistas, diabéticos y personas con inmunocompromiso o enfermedades respiratorias", detalló.