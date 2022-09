Atuel fue finalista del premio “Most Amazing Game Award” en A MAZE, el festival de juegos artísticos de Berlín, que se otorga al “contenido interactivo más relevante, vanguardista y lúdico” del año.

#ConfiarTelam



🎮Atuel: el impactante videojuego documental argentino que viaja sobre el cambio climático



👨🏻‍💻Fue desarrollado por la cooperativa Matajuegos (@matajuegos_coop), en colaboración con un equipo de documentalistas



✍ Melisa Avoliohttps://t.co/XPVApXuA95 pic.twitter.com/AQ2D0h3bEv — Confiar (@Confi_ar) September 13, 2022

El juego tiene banda sonora atmosférica y ambiental compuesta por "Makunouchi Bento".

Un juego enfocado en historias autóctonas

El juego presenta paisajes surrealistas basados en la topografía real del Valle del Río Atuel.

El rol del documental

Todas las entrevistas que se escuchan dentro del juego y algunos sonidos de ambiente fueron grabados por The 12.01 Project y editados por Matajuegos.

La cooperativa "Matajuegos": el videojuego como objeto cultural

Atuel fue seleccionado y exhibido en el festival Creating Landscapes en Utrecht, Países Bajos; y OASIS: The Videogame Exhibition en Madrid, España, entre otros.

Dónde y cómo se va a poder jugar Atuel

La cooperativa Matajuegos fue fundada en 2016 con el objetivo de pensar y crear juegos desde perspectivas sociales, políticas y culturales nutridas de su contexto lationamericano.

Atuel es unpero también unsurrealista sobre el cambio climático en elSe vive como un sueño: imágenes impactantes, una banda sonora atmosférica y ambiental, y la posibilidad de transformarse en animales y elementos del ecosistema, todo mientras se escuchan relatos de especialistas y personas lugareñas explorando la relación íntima e histórica con el río y su tierra.Interactuar con esta experiencia es encontrarse con un videojuego diferente a los convencionales: "Atuel no es un juego de acción,. Parte desde el deshielo de Los Andes, transformándonos en todo lo que es el entorno: un pez, un zorro, una nube, un cóndor, etc.", contó en diálogo con Télam Santiago Franzani, encargado de arte, diseño y programación del equipo que creó el juego.Desarrollado por la cooperativa independienteen colaboración con el equipo internacional deeste título va a estar publicado en la plataformadesde el 14 de septiembre para su descarga gratuita. Viene de ser finalista del premioen, el festival de juegos artísticos de Berlín (Alemania) que se otorga al “contenido interactivo más relevante, vanguardista y lúdico” del año.Es un documental que descarta el fotorrealismo para trabajar lo histórico y lo emotivo de una manera más intuitiva", subrayó Franzani sobre esta propuesta que presenta una banda sonora ambiental editada por Matajuegos en base a temas de laAdemás, Atuel fue nominado aen laprimer evento dedicado 100% al desarrollo de videojuegos en Latinoamérica, que celebra su vigésima edición del 14 al 17 de septiembre de 2022, con el regreso a la presencialidad, en el Centro Cultural Kirchner.Atuel se enfoca en un punto no tan explorado dentro de la industria. "Es poco común que los videojuegos, incluso los que están desarrollados en Argentina, traten sobre nuestro país y enfoquen a voces locales. Varias personas nos han dicho que es la primera vez que se encuentran con un", sostuvo a Télam Pablo Quarta, encargado de la producción, traducción y diseño adicional."Nos parece que el medio necesita más de eso, de, remarcó.En la composición del juego, el equipo usó una, representando los diferentes momentos de la coloración del transcurso de un día, sin perder el vínculo con la paleta del lugar", subrayó Franzani.El proceso de creación de este proyecto fue colectivo. "La idea original de Atuel como videojuego no fue nuestra, fue un trabajo que nos llegó a la cooperativa. Nos resultó, algo que nunca se nos hubiese ocurrido y a lo largo del proceso nos fuimos adentrando y poniendo gran parte de nuestra visión, alma y cariño", relató Franzani.El proyecto inicialmente surgió como unque también se estrenó este año, del cual el videojuego toma el material de las entrevistas para armar una narrativa interactiva.Aquí se integró con el proyecto, un equipo internacional de documentalistas que se dedican a contar historias sobre la conservación del medio ambiente: "El documental cuenta la historia del río desde su comienzo en la cordillera hasta se queda sin agua en el desierto. Es una película de largometraje con una narrativa poética sobre la comunidad y su relación con el agua", explicó Mariana Bollati, productora dejunto con Pierre Heistein."Vivimos en un oasis y nuestras vidas dependen totalmente del río Atuel, pero elBajo la idea de que no se cuida lo que no se conoce, mostramos la importancia de un rio en un desierto. La sequía no es sola una amenaza para la vida humana, sino también para la flora y fauna de la región", sostuvo la documentalista.Por eso remarcó que el relato del videojuego mezcla entrevistas reales de personas conectadas al río y "te sitúa en el lugar de animales autóctonos de la zona para entregar elEl modelo cooperativo de Matajuegos "es una extensión" de su "proceso de trabajo, al que definen como. En un principio, su eje de trabajo fue la comunicación a través de artículos, traducciones, podcast; mientras que en paralelo desarrollaban videojuegos pequeños con ejes diferentes a los que comúnmente se ven en la industria (satíricos, autobiográficos, activistas, queer y LGTB, entre otros).Hoy en día, buscan llevar esa experiencia y ese enfoque al desarrollo de juegos más grandes con colaboradores que tienen sus. Además de Franzani y Quarta, el equipo se completa con Giselle “Yiyo” Lochi, encargada de "QA y Testing", y Mariana Bollati, en la coproducción."Desde su fundación, la misión de Matajuegos es pensar a los videojuegos desde, remarcó Quarta.En esta línea, Franzani agregó: "Tratamos al videojuego como un producto cultural además de comercial, lo cual implica conectarlo con la sociedad que lo produce y todo lo que lo atraviesa, a diferencia de la clásica crítica gamer que se centra en lo tecnológico".El equipo también busca, que muchas veces llevan a juegos reiterativos, endogámicos, con valores poco afortunados, y una cultura de trabajo explotadora donde se valora muy poco la creatividad y la salud de les desarrolladores", apuntó Quarta."Así conformamos la cooperativa con varias personas que entendimos a los videojuegos de la misma manera. Uno de nuestros principios como cooperativa eseso no es otra cosa que los videojuegos dejen de mirarse el ombligo y hablen de lo que nos pasa como individuos, como sociedad. No de una manera cruda, sino creativa, provocadora, surrealista, e incluso fantasiosa", completó Franzani.El equipo lo que "más quiere es que la gente juegue a Atuel": En festivales y en rondas de testeo "encontramos que definitivamente hay un. Queremos que lo encuentren, que empiece a haber una conversación ahí, que el juego cobre vida propia y que con suerte a futuro veamos más juegos documentales como Atuel por mano de desarrolladores y artistas en otras partes del mundo. Nada nos haría más feliz", describió Pablo Quarta.El juego funciona para, no requiere ninguna habilidad especial. Está hablando eny se podrá encontrar a partir del miércoles 14/09 en la plataforma itch.io