El Hospital Garrahan desarrolló y produjo medicamentos magistrales para bebés con VIH

El Hospital Garrahan desarrolló y produjo fórmulas farmacéuticas que la industria elabora en forma limitada, y que fueron solicitados por el Ministerio de Salud, para garantizar el acceso de pacientes neonatos de distintos puntos del país, ya sea para profilaxis o tratamiento de la patología, informó hoy la institución.El área de Farmacia del hospital produjo medicamentos en base a formulaciones destinados a bebés recién nacidos de hasta 30 días con VIH, o expuestos a la patología, para los cuales no existen especialidades medicinales producidas por los laboratorios., informó en un comunicado el centro pediátrico más grande del país.El primero ya está siendo distribuido por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud, de acuerdo a las necesidades de las provincias.“Es una muy buena noticia que desde el Garrahan tengamos la posibilidad de cubrir una necesidad de pacientes de distintos puntos del país que,”, indicó Gabriela Bauer, presidenta del Consejo de Administración del hospital.Y agregó que esDesde el área de Farmacia explicaron que el reciente desarrollo busca dar respuesta a las necesidades particulares de una población vulnerable específica para lo que no hay soluciones farmacéuticas producidas por los laboratorios, lo que se conoce como "terapéuticas huérfanas".“Las empresas farmacéuticas se rigen por las reglas del mercado y asignan recursos limitados a productos rentables. Dado que estas normas de por sí no son suficientes para crear una demanda en la producción de medicamentos pediátricos, hay una necesidad de que estas poblaciones vulnerables tengan acceso a formas farmacéuticas que se adecuen a sus distintas edades y patologías”, explicó Fabián Buontempo, responsable del desarrollo y la elaboración de los medicamentos.que implica que no todos los medicamentos que se usan para adultos estén disponibles para estos grupos de edad, por lo que su adquisición a través de canales comerciales habituales es muy limitada., señaló la directora de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la cartera sanitaria, Mariana Ceriotto., donado por el laboratorio Richmond, y las pruebas en laboratorio.“El concepto de que los niños no son adultos pequeños implica considerar las características propias de este grupo etario, para dar respuesta a este vacío en la terapéutica medicamentosa mediante la búsqueda permanente de distintas soluciones que contribuyan al tratamiento de la población pediátrica”, destacó Buontempo.