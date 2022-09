Crimen de odio LGBT: el Estado y la CIDH firman un acuerdo por el asesinato de un prefecto

Foto: Víctor Carreira.

Octavio y Gabriel iban a a ser el primer matrimonio homosexual de una fuerza de seguridad, luego de que el 15 de julio de 2010 se aprobara la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina.

Elreconoció este miércoles su responsabilidad y asumió compromisos por la falta de adecuación a los estándares internacionales de la investigación del asesinato del prefecto, ocurrido en junio de 2011, quien iba a ser el primer integrante de una fuerza de seguridad en, su pareja, al firmar una acuerdo de solución amistosa con la(CIDH)., meses después de anunciar su casamiento y en el marco de denuncias por hostigamiento en su trabajo, por lo que organizaciones LGBTIQ+ consideraron que se trató de unGersbach y las ONG que lo acompañan, consideraron que se trata de un hecho "histórico"."El Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por laa los estándares internacionales, especialmente la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el", subraya el acuerdo firmado este miércoles por la tarde.Se trata de un acuerdo de solución amistosa en el marco del caso Octavio Romero y Gabriel Gersbach del registro de la CIDH.Este miércoles, en el Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, representantes del Estado argentino y la parte afectada integrada por Gersbach y las organizaciones que lo representan -Fundación Igualdad y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)- firmaron el acuerdo en un acto que contó con la participación de, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de Naciones Unidas.El acuerdo también reconoce que "latuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach, pareja y conviviente de Octavio Romero"."Esto es bisagra porque nunca hubo nada igual a nivel país", expresó a Télam Gersbach, quien firmó el acuerdo tras un año y medio de intercambios con el Estado argentino.En este sentido, el abogado y activista LGBTIQ+, presidente de la, amplió en diálogo con esta agencia: "Es un hecho histórico porque por primera vez en la historia de la Argentina y de la CIDH tenemos un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio".No dejó participar a Gabriel como querellante, se perdieron los momentos más importantes para la prueba y la investigación. Nosotres sostenemos que sobran pruebas para decir que se trató de un crimen de odio", agregó.Octavio y Gabriel, luego de que el 15 de julio de 2010 se aprobara la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina (N° 26.618).El joven, que en ese momento tenía el grado de suboficial de la Prefectura Naval Argentina, debió avisar a sus superiores que iba a casarse ya que era una petición obligatoria en ese momento; desde entonces comenzó a recibir hostigamientos en su lugar de trabajo y siete meses antes de la boda desapareció, el 11 de junio de 2011.Ese día, Gabriel, que es taxista le había ofrecido llevarlo hasta el encuentro con unos amigos, pero Octavio desistió porque aún le quedaban cosas por hacer: "Fueron los últimos besos que nos dimos, yo me fui y no vi nada", dijo Gersbach en su momento a los medios.Seis días después,, en Vicente López, dentro de la jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina.De acuerdo con la autopsia realizada,La investigación sobre el caso estuvo a cargo de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires, entonces a cargo de, pero ante la falta de avances en la investigación, Gabriel decidió, junto a las organizaciones que lo acompañaban, que eran la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la ACIJ, presentar el caso en 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos."A Gabi lo sentía especialmente solo, totalmente apesadumbrado, dolorido. Pero también profundamente aislado. Sin saber dónde seguir reclamando. Cada año que volvíamos a hablar al aire era peor porque la situación era la misma: la de la inacción judicial total. La causa nunca se movió. Es la historia de una impunidad desorbitante", dijo a Télam el periodista, quien dedicó gran parte de su carrera a cubrir el caso en su programa radial "No se puede vivir del amor".En 2012, Torchia tuvo la oportunidad de conducir por primera vez la Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires y subió al escenario vistiendo una remera con el rostro de Octavio que le ofreció Gabriel.Ese mismo año, le llegó tanto a él y a la fiscalía un informe que "narraba en detalle que Octavioentre miembros de la fuerza y que la operación estaba archivada en un disco rígido en el Edificio Guardacostas".Si bien en un primer momento el juez de la causa,, denegó la solicitud de allanamiento de la fiscalía y la querella, terminó por aceptarla luego de varios intentos y elEn 2018, la CIDH decidió admitir el caso y finalmente desde el 2021, el Estado argentino y la parte peticionaria tuvieron una serie de intercambios que desembocaron en el acuerdo de solución amistosa.E Estado nacional se comprometió a difundir el acuerdo, brindar apoyo al Ministerio Público Fiscal para que la investigación sobre la causa avance y realizar una serie de medidas de reparación simbólica y económica, entre las que se encuentran la elaboración de un documental y un mural en homenaje a Octavio, además una serie de acciones para garantizar la "no repetición", como el compromiso de incorporar la perspectiva de género y de diversidad sexual por parte del Ministerio de Seguridad."El orgullo gay era un concepto que me hacía ruido pero ahora me siento realmente orgulloso. Cuando hablo para afuera de Octavio y de lo que siento por él, creo que él está viendo lo que está pasando y que estoy haciendo algo en su honor. Creo también que está agradeciendo el esfuerzo que hicimos buscando la verdad y para que esto no se repita", concluyó Gabriel Gersbach.