Un colegio tucumano cerró por tres días por un brote de gastroenteritis

El colegio donde se registró el brote de gastroenteritis.

Las autoridades del, junto al Sistema de Salud Pública (Siprosa ) y el Ministerio de Educación de Tucumán, resolvieron cerrar por tres días la institución por casos de gastroenteritis que se registraron entre los alumnos.La medida de cerrar la institución de forma preventiva, tomada por las autoridades del colegio ubicado Marcos Paz 664 de la capital tucumana, comenzó el martes y se extenderá hasta el jueves.La misma responde a que en la última semanaDesde el Ministerio de Salud provincialEn el comunicado enviado a las familias de las y los alumnos se informó que, además de los tanques de agua del edificio.Además, aseguraron que se hizo un relevamiento para determinar la cantidad de casos en los dos turnos y en todos los niveles, y se solicitó el asesoramiento del Siprosa y del Ministerio de Educación.El ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, dijo este miércoles en rueda de prensa que, para evitar la proliferación bacteriológica.Por su parte, el secretario ejecutivo Médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras, confirmó que “estamos con un aumento de casos de gastroenteritis estacional esperado”.“Habitualmente cuando disminuyen las enfermedades respiratorias posterior al invierno y empiezan a cambiar la temperatura tenemos un aumento de estos casos en la provincia y es cómo se comporta esta enfermedad”, explicó el médico.Ferre Contreras aclaró que “la gastroenteritis es algo habitual, la mayoría de las personas sabe cómo tratarla y por lo general se queda en su domicilio; no genera mucha consulta, y no hay que focalizarlo en esta institución en particular”.Con respecto a las y los alumnos informó que “todos los pacientes están en condición de ambulatorios, con cuadros leves, no se registraron internaciones.El funcionario contó que se hizo presente el personal de Salud del área operativa correspondiente en el colegio por pedido de las autoridades y se realizaron las recomendaciones referidas a la atención de las y los niños y sus familias.En tanto “personal de nuestra Dirección de Salud Ambiental hizo estudios con respecto a los niveles de cloro del agua, se determinó que tienen los niveles apropiados”.