Científicos de distintas partes del mundo debaten sobre el proyecto Llama

Salta, ventana al universo

📢 Comenzó en Salta el workshop “Science with LLAMA”



El workshop” se realiza en Salta desde ayer, y hasta el 8 de septiembre, marco en el cual científicos del proyecto, ingenieros y técnicos de la empresa Invap SE intercambian ideas, experiencias y perspectivas de investigación relacionadas al radiotelescopio que se instalará en La Puna salteña.“Llama es un proyecto científico, una instalación concreta de primer nivel. Es un acierto que la Provincia haya tenido la visión estratégica para desarrollar y transformar a Salta en un polo de atracción para instalaciones de proyectos científicos en el campo de la astronomía y la astrofísica a nivel internacional”, dijo el secretario de Articulación Científico Tecnológica de la Nación,El funcionario nacional estuvo este martes, junto al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta,, en el lanzamiento del workshop “Science with Llama”, que desde ayer se realiza en la Usina Cultural.“Con el paso del tiempo es necesario reformular los objetivos científicos del radiotelescopio, que fue pensado hace más de diez o doce años, es evidente que hoy los objetivos y la tecnología no son los mismos y se pueden hacer cosas mucho más interesantes desde un observatorio como Llama”, expresó.Por ello, consideró “muy importante e interesante” el taller que se realiza, porque “genera mucho entusiasmo, especialmente en la comunidad científica de jóvenes, que ven a Llama como una oportunidad única de primerísimo nivel internacional” que permitirá “responder preguntas sobre el origen del universo, los procesos de creación de galaxias, la física de los agujeros negros y un montón de misterios”.Luego, apuntó que, junto con el gobierno de la provincia, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, “desarrollamos la idea de un consorcio al que le pusimos el nombre:”.El objetivo es “instalar la idea que Salta tiene características únicas para transformarse en una ventana para observar fenómenos del universo que solo pueden ser vistos desde aquí, porque para eso hace falta instalaciones muy sofisticadas en altura”.“El observatorio Llama va a estar a 4.850 metros de altura y hay otro sitio en la misma provincia de Salta (Qubic), en el, cerca de Tolar Grande, donde también hay observatorios en altura, a 4.800 metros”, detalló Paz.El funcionario destacó que, como electricidad para que operen los instrumentos, comunicaciones y caminos.Asimismo, adelantó que “se aprobó la licitación lanzada por la Secretaría de Energía de la Nación para la construcción de una central de generación solar que va a estar en Alto de Chorrillos y que va a alimentar de energía a Llama, Qubic y a alguna otra instalación científica futura”.Además, se aspira a que Salta Ventana al Universo pueda ayudar a que “se formen científicos y científicas aquí en Salta y se queden a trabajar en las instalaciones astronómicas, y que la gente que visita Salta conozca lo que se hace en astronomía, astrofísica, qué descubrimientos hay y cuáles son los objetivos de estas instalaciones”.“Para eso, junto con la provincia concebimos la idea de un centro de interpretación y popularización”, precisó, y agregó que “va a estar en un edificio ubicado a 50 metros de la plaza principal de Salta, que será reciclado por el programa Construir Ciencia, del Ministerio de Ciencia y Tecnología”.Por su parte, Cánepa indicó que "este proyecto tiene una enorme significación para Salta. Tener en la Puna salteña un polo de desarrollo de la astronomía con una colaboración internacional de gran envergadura, es para nosotros muy importante, no solo por la investigación en sí misma y lo que implica para la zona, sino también para la divulgación de la Ciencia y el despertar vocaciones científicas”.“Además, va a permitir que instituciones de primer nivel científico y de distintas partes del mundo puedan vincularse con nuestra universidad”, dijo, y reconoció la acción y decisión del ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, y su equipo, “quienes reactivaron este proyecto”.Large Latin American Millimetre Array (Llama) es un proyecto astronómico consistente en un potente telescopio que se instalará en Abra Alto Chorrillos, a 4.825 metros sobre el nivel del mar, en la puna salteña, mientras que Qubic es otro proyecto de observatorio que funcionará en esa región de Salta.Del encuentro participan científicos destacados de Reino Unido, Taiwán, Japón, México, Canadá, Francia, Estados Unidos, España y Argentina.