Los imperdibles de la Semana de la Comida Japonesa

Lorena Nonaka es nieta de japoneses pero, como buena nikkei, lleva la cultura nipona en la sangre. Dirige el restaurante La Grulla de la ciudad bonaerense de Chascomús e integra el Club Gastro Japo , una agrupación entre gastronómicos de ese origen que se creó en 2018 para abaratar los costos comprando en cantidad. Además, desde hace cuatro años organiza la Gastro Japo Food Week 2022 que comienza este miércoles 7 y se extiende hasta el 14 de septiembre.A pedido de Télam, Nonaka eligió los platos y postres que hay que probar -sí o sí- en el evento que reúne ay contará con promociones especiales,productos autóctonos de Japón y menúes realizados con la adaptación de sus tradiciones a los frutos de la tierra y del mar en la Argentina, que podrán degustarse tanto de modo presencial como por delivery.Este año el encuentro tiene por lema. “Así se denomina al gesto de buena educación que uno realiza cuando desea repetir un plato de comida, bebida o postre”, cuenta Nonaka y espera que se transforme en un presagio y, a la vez, en un modo de introducir a los comensales argentinos en los sabores de Japón.Aquí una guía de la chef para no perderse y saber elegir a la hora de sentarse a la mesa:Los rolls de arroz sazonados con vinagre e ingredientes variados como salmón, kani kama, atún, palta y queso son el manjar más popular de la comida japonesa. Else ha adaptado tanto al gusto como a los productos argentinos ya que no solo se elabora con salmón sino con trucha y otros peces de nuestra fauna marítima. “Además, si está bien hecho también es, así que puede ser degustado también por quienes son celíacos”, apunta la chef.El tradicional pescado crudo japonés compuesto por piezas de tres o cuatro variedades de pescado: lisa, mero, besugo, corvina, trucha y salmón. En esta fecha no se consigue parapero en noviembre se suma el pez limón.Su versión “fast food” se consigue en cualquier supermercado, pero la receta original tiene como base un caldo espeso de cocción larga con fideos muy finos. “Ahora que está la moda de los súper alimentos, eles una gran fuente de energía porque tiene colágeno, ya que se hace hirviendo huesos por un tiempo prolongado, entre 24 y 48 horas”, argumenta Nonaka.También es un caldo pero el udon es traslúcido y acompañado por fideos más gruesos que los del ramen.Es la versión japonesa del tradicional curry creado por los ingleses en sus colonias. “La mezcla de especias nació en la India pero los ingleses la llevaron a Inglaterra y desde allí regresó a Japón. En esta edición lo tenemos gracias a Jetro (Japan External Trade Organization, una organización que promueve los productos de ese origen en el exterior) tenemosen polvo como el curry tradicional pero también en barritas que se sirve con arroz y otros productos como pollo”, adelanta Nonaka y asegura que ésta será una de las grandes novedades del evento.Uno de los platos más atractivos de la cocina nipona. “El teppanyaky consiste en arroces y pescados u otros productos cocinados en una plancha”, define la chef.“Lleva el nombre del cuenquito donde se sirve la comida -- y consiste en una porción de arroz como base sobre la cual van verduras o carne.”.“Es el donburi más popular en Japón. Elconsiste en un cuenco de arroz cubierto con una chuleta de cerdo rebozada, huevo revuelto y condimentos, pero en todos los casos, para quienes lo prefieren, hay opciones veganas o vegetarianas”, describe.Nonaka cuenta que durante la semana de promoción de la cocina japonesa, algunos restaurantes van a ofrecer un modo de servicio que se conoce popularmente como“Se llamay viene de la expresión japonesa que se traduce comoConsiste en una barra detrás de la cual está un chef que cocina lo mejor que sabe con los productos frescos del día.”, anticipa la cocinera.Al mismo tiempo, la Japo Food Week también le pondrá énfasis aHabrá, cervezas varias y aguardientes, producto de la fermentación del arroz. Todos se podrán combinar con cócteles tradicionales.Quienes han probado los postres japoneses destacan su dulzura y su originalidad. Nonaka avisa que la descripción de “pasta de porotos” no alcanza para describir el exquisito sabor de la pastelería nipona. Estos son sus favoritos:La más vistosa de las dulzuras japonesas: “Eles un waffle con forma de pescadito relleno de anko, el poroto de aduki, o, en versiones más interculturales, con dulce de leche o chocolate”, describe la chef.Una variedad de mochi con pasta de poroto blanco y harina de arroz que se moldea con diversas formas.Es un pastel de harina de arroz que se elabora con poroto blanco y fruta.“Solo para la Japan Food Week se venderá por delivery unauna caja compuesta por una variedad de dulces japoneses para probarlos todos”, promete Nonaka, quien adelanta que, después de esta semana de promoción con los más de 60 socios del Club Gastro Japo se proponen ferias y “misiones” para inundar con sus sabores los cuatro puntos cardinales del país.