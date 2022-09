Parques Nacionales: anunciaron la creación de seis centros de investigación

Centros de investigación en los Parques Nacionales VER VIDEO

Crearemos centros regionales de investigación en los @ParquesOficial. El objetivo será promover estudios e investigaciones científicas aplicadas, orientadas a mejorar la gestión y el manejo de los recursos.



Leé más > https://t.co/sTJh8vNEob#LaAcciónAmbientalEsAhora pic.twitter.com/iQ3wHNbIZx — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (@AmbienteNacion) September 6, 2022

"El aporte de la ciencia nos va a servir para traer conocimientos específicos y acabados, en post de la preservación, del cuidado y de la información" Juan Cabandié

"Estos espacios que estaremos inaugurando el próximo año implican una inversión del Estado, de los dos ministerios, para generar las condiciones de sustentabilidad que necesiten los Parques Nacionales en la preservación de la biodiversidad" Daniel Filmus

¿Qué funciones tendrán los centros regionales?

El primer instituto a construir, que estará ubicado en el Parque Nacional Pre-Delta, contará con una inversión de 163 millones de pesos / Foto: Hernán Saravia.

Los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, anunciaron este martes la creación de seis Centros Regionales de Investigación Aplicada a la Gestión de Áreas Protegidas, que estarán emplazados en los parques nacionales El Impenetrable (Chaco), Calilegua (Jujuy), Pre-Delta (Entre Ríos), Tierra del Fuego, Los Glaciares (Santa Cruz) y Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén).El primer instituto a construir estará ubicado en el Parque Nacional Pre-Delta, donde se promoverá y coordinará la realización de estudios y actividades científicas aplicadas al humedal del Delta del río Paraná, contará con una inversión de 163 millones de pesos, albergará hasta 20 investigadores y contará con una arquitectura bioclimática y con accesibilidad, según se informó oficialmente."Trabajamos en algo tan importante como involucrar a la ciencia en los parques. En principio, ya que es una ecorregión que tiene permanentemente incidentes vinculados a los focos ígneos. De esa manera el aporte de la ciencia nos va a servir para traer conocimientos específicos y acabados, en post de la preservación, del cuidado y de la información", sostuvo Cabandié en una rueda de prensa, en la sede de la cartera ambiental, ubicada en el microcentro porteño.Por su parte, Filmus remarcó que este martes "firmamos el llamado a licitación, que el miércoles saldrá en el Boletín Oficial, para abrir un espacio para que nuestros investigadores e investigadoras puedan tener un lugar no solo para investigar sino también donde vivir los días donde están estudiando en el parque","Estos espacios que estaremos inaugurando el próximo año implican una inversión del Estado, de los dos ministerios, para generar las condiciones de sustentabilidad que necesiten los Parques Nacionales en la preservación de la biodiversidad, y de la preservación de los recursos naturales, no solo para las actuales generaciones sino para pensar en las futuras", subrayó.De la firma del acuerdo también participaron el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky; el subsecretario de Coordinación Institucional del MINCyT, Pablo Nuñez; la presidenta del Conicet, Ana María Franchi, y el titular de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato.El ministro de Ambiente remarcó quey "a eso hay que sumarle las áreas marinas".Cabandié destacó el acompañamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en "temas tan importantes como lo son la temática del cambio climático y ambiente" y también la inversión que se realizará para la construcción de los centros de investigación, que(CAF)."El mundo está buscando que tengamos mayor áreas protegidas y Argentina está en un buen nivel con respecto a esto. De hecho, durante estos dos años y medio de gestión creamos tres Parques Nacionales y estamos próximos a que se vote en el Congreso de la Nación la creación de dos más", indicó Cabandié y puso como ejemplo el caso de la provincia de Catamarca donde se está trabajando para la creación de un área protegida de carácter nacional.Filmus, en tanto, remarcó quey sostuvo que la ciencia tiene mucho para aportar, al tiempo que subrayó que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) tiene un área específica que se dedica al tema.Los centros regionales constituirán espacios de trabajo interdisciplinario que, en base a las prioridades de investigación determinadas por las Áreas Protegidas, desarrollarán estrategias de investigación e información orientada a fomentar las capacidades locales, potenciando la experiencia y experticia de las instituciones científico-técnicas y promoviendo el encuentro entre los diferentes saberes que se desarrollan en los distintos territorios.Serán construcciones modernas, que, con la capacidad de albergar hasta 20 profesionales en simultáneo, y dispondrán dormitorios para los investigadores, cocina, espacios de trabajo y procesamiento de muestras, y salas para reuniones o conferencias, precisaron."Los científicos tendrán permanencia en el lugar para poder tomar muestras, para sistematizar datos, teniendo disponible laboratorios", remarcó Cabandié.El Impenetrable, en ChacoCalilegua, en JujuyPre-Delta, en Entre RíosTierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la provincia australLos Glaciares, de Santa CruzNahuel Huapi, en Río Negro y NeuquénLas comunidades lindantes se vincularán a los centros, junto con las provincias y los municipios.En el caso del primero que se asentará en else buscará "incorporar, de manera inter y trans-disciplinarias, capacidades científicas y tecnológicas a las estrategias de conservación de los ecosistemas, su biodiversidad y la gestión de las Áreas Protegidas, propendiendo al desarrollo de soluciones", según destacó el Ministerio de Ciencia en un comunicado.Además, precisó que "entre sus objetivos se encuentra la realización de estudios y actividades científicas aplicadas a mejorar la protección, la gestión y manejo de los recursos naturales; la realización de investigaciones sociales y naturales garantizando el monitoreo permanente y el manejo sostenible de los humedales; estudios sobre diversidad biológica; contribuir en el diseño de políticas públicas sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales de la región; el desarrollo de investigaciones aplicadas a la mitigación de los efectos de la urbanización, la agricultura intensiva y los incendios forestales sobre los ecosistemas naturales, y la divulgación del conocimiento".