La guerra en las redes tiene un solo botín: captar nuestra atención, cueste lo que cueste

Nacida en Francia en 2019, Be Real no solo atrapó a seguidores sino que también "inspiró" a Instagram a incorporar funciones llamativamente muy parecidas.

BeReal propone a sus usuarios dejar de buscar el encuadre perfecto en sus publicaciones, para fomentar la improvisación.

Las Kardashian, con Instagram en la mira.

Instagram introdujo discretamente Dual, una función que busca hacer lo mismo que BeReal: que los usuarios puedan mostrar de forma simultánea lo que capturan la cámara posterior y frontal del celular.

Una vez más,fue acusado de estar queriéndose copiar de otra aplicación:, creada en el 2019 por los empleados de GoPro Alexis Barreyat y Kévin Perreau. Sin embargo, no es la primera vez que la app de la camarita fue señalada de “copiona”.Mientras que esta plataforma diluye su identidad al tratar de imitar a cualquiera que le haga sombra, su CEO está enfureciendo a los creadores de contenido porAtrás quedaron los tiempos en que IG era una red para ver fotos de tus amigos. Paralelamente,están haciendo su propio camino y escalando entre los usuarios más jóvenes que. ¿Por qué cada vez más gente se vuelca a estos espacios 2.0 más “auténticos”? ¿Se está planteando un nuevo paradigma respecto al uso de estos espacios? ¿Podrá IG emularlos?Estamos viviendo una guerra sin precedentes en el mundo de las redes sociales yY, como en todo conflicto bélico, el fin justifica los medios. Por eso, las apps están dispuestas a todo con tal de seguir posicionándose en el prime time de nuestras pantallas.Desde queredefinió globalmente la forma de usar internet,, otras plataformas buscaron posicionarse entre nuestro menú de aplicaciones sociales afianzando un perfil propio. Por ejemplo Instagram, que fue fundada en el 2010 y atrajo a millones de usuarios con una propuesta clara:Sin embargo, desde que fue adquirido por Meta en el 2021, donde nadie quiere “quedarse afuera de” una tendencia, un estilo de vida, una idea de éxito, tener cierto tipo de cuerpo, etc. Esto forjó no solo un lenguaje y nuevas categorías, como la de “influencer”, sino que también nuevas formas de subjetividades alineadas con estos discursos.y se convirtió en una plataforma donde los usuarios construyen su identidad virtual a través del contenido visual que comparten, que en general está altamente curado, filtrado, editado y producido. No es casual quehaya surgido para describir a todos esos momentos y cosas que se ven “fotogénicas” y seguramente cosechen una buena cantidad de likes.Pero Instagram no hubiese llegado a ser una de las apps más descargadas del mundo si no hubiese “incorporado” a su catálogo funcionalidades de otras plataformas en ascenso.y se inspiró para lanzar las stories, que son imágenes o videos breves que desaparecen en 24 horas. Un par de años después,a esta página de videos cortos,Recientemente, el tiránico algoritmo de Instagram pasó por el escarnio público cuando el CEO de esta app anunció que los reels tendrán más visibilidad frente a las fotos y, por otro lado,en su feed: es decir,Esto hizo que personas comopara mostrar su descontento por estos nuevos cambios, donde se quejaron de que IG “dejó de ser lo que era”. Esta proclama es fácilmente comprobable: al tratar de emular otras apps, introducir reformas que nadie pidió y hacer que cada vez sea más difícil ver lo que uno realmente espera encontrar,De todas formas, esta controversia no impide que siga asimilando a sus features características de las apps que le pisan los talones,que es un boom absoluto entre los GenZ, tiene una premisa clara: frente a las redes que se fundan en el retoque y lo artificioso,donde uno pueda compartir con sus amigos y amigas su día a día sin filtros (literalmente hablando). Así como los tuits no pueden ser corregidos (por ahora), los posts de BeReal no pueden ser editados.La dinámica es sencilla:y tienen solo dos minutos para sacarse una foto y subirla a esta red. Esto significa que tienen casi nada de tiempo para buscar una iluminación favorecedora o poner en práctica alguna estrategia para salir mejor.Al mismo tiempo, tiene otra peculiaridad: muestra de forma sincrónica lo que captan ambas cámaras de del teléfono. De esta manera,y se orienta hacia una experiencia más casual y espontánea, donde lo central es compartir lo que se está haciendo, sin poses mega producidas ni edición a posteriori.Sin embargo,: ya hay quienes inventaron artilugios para lucir más fotogénicos a pesar de estas condiciones que propone la página. A su vez, podemos pensar si su funcionamiento no reproduce, con otras reglas, una nueva exigencia contemporánea: estar siempre “disponibles” para aparecer en pantalla y alimentar cierta expectativa voyeurista del resto de la audiencia.Por otro lado esta app aún no tiene publicidad, pero está recaudando un aluvión de datos de usuarios que, como bien sabemos, son el petróleo del Siglo 21 y es posible que después los moneticen de alguna u otra forma.Como era de esperar, cuando BeReal este año empezó a despuntar entre los más jóvenes y a crecer a un ritmo vertiginoso,: que los usuarios puedan mostrar de forma simultánea lo que capturan la cámara posterior y frontal del celular.Sin embargo, no logra darle en el clavo con el motivo por el cual esta app se hizo tan popular: que mucha gente se resiste a tener que exhibir constantemente un mundo propio “ficticio” y completamente estetizado para IG y(Aunque, sin dudas, podemos problematizar las tensiones de la noción de “realidad” en torno esto). Tal vez por eso, que recupera la magia de las cámaras de rollo permitiendo sacar fotos que recién se pueden ver al día siguiente, están tomando impulso.La repetición constante de imágenes densamente editadas y producidas genera una sintaxis, un lenguaje y una mirada sobre el mundo.que pueden traducirse en comparaciones odiosas y en una sensación generalizada de vacío.En septiembre del año pasado,cuando una ex empleada de la compañía filtró que la empresa sabía que el uso de IG dispara entre las adolescentes desórdenes alimenticios, pero que no están haciendo lo suficiente para frenar ese fenómeno. Según la, por otro lado, “distintos estudios han relacionado a Instagram con la depresión, las preocupaciones sobre la imagen corporal, los problemas de autoestima, y la ansiedad social. Por su diseño, la aplicación aprovecha el impulso biológico de pertenencia social de los usuarios y los empuja a seguir desplazándose” a través de la pantalla., tal vez no recuerden un pasado que no esté mediado por internet o por las redes sociales. Esto implica una exposición, desde que son apenas niños, a la dinámica 2.0 y a los sentidos que construye. Tal vez por esocon esta lógica y encontrar otras narrativas posibles.Esto significa recuperar lo que era IG en sus comienzos:No sabemos si BeReal destronará a este gigante ocon respecto al contenido que se consume y difunde en las redes, pero quizás su premisa da cuenta que cada vez son más los usuarios jóvenes que priorizan las experiencias auténticas por sobre las dignas “de ser compartidas en IG”.