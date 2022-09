Marchan para pedir justicia por los bebés muertos en Córdoba

Foto: Laura Lescano.

La investigación judicial

La justicia indagará este miércoles a la única detenida en el marco de la causa que investiga la muerte de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la ciudad de Córdoba. En tanto, los familiares de las víctimas se movilizarán para pedir "justicia" y el “esclarecimiento” de esos hechos que ocurrieron entre marzo y junio últimos., es la enfermera detenida el 19 de agosto e imputada por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”. Se sospecha que inoculó intencionalmente sustancias tóxicas a los bebés que luego murieron.El, manifestó a Télam que Agüero será indagada este miércoles a las 11, de manera presencial, por el fiscal de instrucción Raúl Garzón, quien tiene a su cargo la investigación del caso.“Todavía no hemos tenido acceso a los elementos probatorios, por lo que desconocemos en qué se sustenta la acusación”, sostuvo el letrado, y -por lo tanto- no descartó la posibilidad de que sugiera a su clienta que se abstenga en declarar.Asimismo, el letrado dijo que si bien no hay fechas para las pericias interdisciplinarias (psicológica y psiquiátrica) solicitadas por el fiscal Garzón, es probable que se realice en el curso de la próxima semana.Mientras tanto, las, en la intersección de las calles Colón y General Paz, en pleno centro de la capital cordobesa, para exigir “justicia” y “cambios en las políticas de salud que garanticen la vida de los recién nacidos”.La misma se conoció el 11 de agosto a partir deDe acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.Los informes periciales preliminares determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.El pasado 25 de agosto debió renunciar a partir de los cuestionamientos en el manejo del caso, ya que habría tenido conocimiento de estos fallecimientos sospechosos y no presentó la denuncia correspondiente, lo que motivó que paralelamente la justicia abrirá una causa paralela para analizar la conducta del funcionario y directivos del hospital público provincial.En tanto, lapor “omisión de los deberes de funcionario público”, al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.