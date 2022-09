Larreta suspenderá una jornada de capacitación docente para agregar un día de clases

El gobierno porteño dispuso la suspensión de una jornada de capacitación docente prevista para el 31 de octubre.

NO DA TODO LO MISMO: EN LA EDUCACIÓN DE LOS CHICOS, CADA DÍA CUENTA.



Vamos a recuperar el día de clases que se perdió por el feriado nacional. pic.twitter.com/WMm2dAHAIs — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 6, 2022

Larreta dijo que recuperarán el día feriado por el atentado a la Vicepresidenta. Foto: Diego Izquierdo

❌No permitiremos la banalización de la violencia política



🎙️ Hoy Larreta anunció la suspensión del Espacio de Mejora Institucional del 31/10 para “recuperar el día de clases perdido” por el feriado decretado a causa del intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación. pic.twitter.com/QM4d0PPgcN — UTE (@utectera) September 6, 2022

Las escuelas de la ciudad de Buenos Aires "recuperarán" el lunes 31 de octubre las clases que no se dictaron el viernes pasado por el feriado nacional dispuesto tras el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según anunció hoy el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, medida que fue calificada como "marketing político" por parte de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).Ese día se iba a realizar una jornada de capacitación docente, por lo que no estaba previsto el dictado de clases."Hoy estamos 12 días más que los 180 del calendario obligatorio. Pero para que sea efectivo, los chicos tienen que estar en el aula. No podemos perder ni un solo día. Cada día cuenta. Por eso, el 31 de octubre vamos a recuperar el día de clase que se perdió en el feriado nacional del viernes pasado", sostuvo Rodríguez Larreta.Según indicó el alcalde en una conferencia de prensa brindada en la sede del Ministerio de Educación porteño en el Barrio 31 Padre Mujica, para ello "se reprogramará un día de capacitación para los docentes" y agregó que "con eso vamos a mantener los 182 días de clases que nos habíamos comprometido"."Recuperamos este día de clase porque nosotros estamos acá para hacer. Mucho más que para discursear, que para hablar. Tenemos la responsabilidad concreta de resolver los problemas de la gente todos los días", sostuvo Rodríguez Larreta.Tras el anuncio, uno de los gremios que nuclea a docentes porteños aseguró, mediante un comunicado, que la decisión del Ejecutivo porteño es "un nuevo capítulo de su estrategia de marketing electoral, polarizando con la fuerza política que conduce el Estado Nacional actualmente y negando la gravedad institucional que tuvieron los sucesos del jueves 1 por la noche".El Gobierno de la Ciudad "pone el foco en el feriado dictado justamente para llamar a la reflexión de la sociedad toda para capitalizar políticamente para su campaña presidencial y posicionarse en la interna de su propio espacio político", aseguró UTE.Por último, el gremio exigió al gobierno de Rodríguez Larreta que "deje de lado la campaña electoral, no profundice esta política negacionista y garantice el presupuesto educativo y las vacantes para una escuela pública de calidad para todxs".