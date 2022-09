Confirman pericias en el juicio que Darthés le inició a Calu Rivero

Calu Rivero fue denunciada por Darthés, tras su denuncia por abuso.

Una de las abogadas de la actriz y modelo Calu Rivero confirmó este lunes que l, luego de que ella lo denunciara por "abuso sexual simple", son el próximo paso judicial."Hoy se digitalizó el expediente y se establecieron los puntos de pericia: daños emocionales de Darthés que declaró haber padecido y el estado de estrés postraumático que sufrió Calu", sostuvo su abogada, Raquel Hermida Leyenda, en diálogo con Télam, y añadió que la "pericia de parte oficial aceptó el cargo".La abogada señaló queEn 2018,luego de que ella lo denunciara.La actriz se había referido públicamente por primera vez sobre su repentina salida de la novela Dulce Amor, en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés."El fin que pretende Calu es cambiar la jurisprudencia y dejar asentado que los abusadores no tienen derecho a daños y perjuicios", sostuvo, y agregó que "hoy la causa está siendo movilizada por los demandados y por el mismo juzgado que advierte la inactividad de Darthés".La letrada indicó que Calu "quiere seguir el expediente para demostrar que no hubo daños y perjuicios", y adelantó que solicitarán a la jueza que "garantice la asistencia a las pericias de Darthés, porque si él no concurre estaríamos ante una situación de desigualdad"."Después de las pericias van a haber testigos: camarógrafos, editores, un director y el psicólogo de ella en ese momento", explicó.cuando ella tenía 16 años y él 45.En esa oportunidad, Fardin dijo que el actor, que se encuentra radicado en Brasil, la había violado en 2009, en un hotel en Nicaragua, adonde habían viajado en el marco de una gira con la novela Patito Feo.En el juicio que se le sigue al actor en Brasil se tomarán las testimoniales que faltan, y luego de 4 años el actor declarará ante la Justicia el 20 de octubre.En el caso de la actriz Anita Co, la denunció penalmente y querelló por injurias porque ella, en 2018, había relatado en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor cuando, en 1999, grababan la tira Gasoleros, pero la actriz fue sobreseída.