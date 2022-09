Para Donda, el ataque a Cristina es "parte de un contexto de creciente odio"

"¿Qué otra mujer recibió tanto odio tan sistemáticamente planificado?", se preguntó la titular del Inadi / Foto: Cris Sille.

𝐔𝐧 𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 pic.twitter.com/GVVVQgyiH0 — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) September 2, 2022

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, afirmó que la gravedad del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández no debe leerse como "un hecho aislado", sino como "parte de un contexto de creciente odio", en el cual el intento de asesinato fue un hecho "previsible"."El discurso de odio no solo manifiesta una opinión, sino que busca generar un efecto en quien lo escucha, busca generar una acción. El intento de magnicidio que vimos anoche es de los acontecimientos de violencia política mas previsibles que hubo", dijo Donda a Télam sobre el intento de asesinato que sufrió anoche la Vicepresidenta en la puerta de su casa ubicada en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, cuando saludaba a militantes.En este sentido, la titular del Inadi afirmó que, por lo que consideró que no se trató de "un hecho aislado", sino "parte de un contexto de creciente odio".Además, consideró quese volvióde ciertos sectores partidarios e institucionales.Y se preguntó: "¿Qué otra mujer recibió tanto odio tan sistemáticamente planificado?".Para dar respuesta a los discursos de odio, Donda propuso que existan "herramientas legales para sancionarlos" y recordó que hay proyectos de ley en este sentido.