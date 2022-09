El Ministerio de Mujeres convocó a movilizarse en apoyo a la democracia

"Convocamos todas las fuerzas políticas y a todas las mujeres y LGBTI+ a marchar". Foto: Ministerio de las Mujeres.

"Las feministas sabemos, siempre supimos, que no existen los locos sueltos'".

El gabinete y el equipo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad repudió el "intento de magnicidio" de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. en un comunicado donde se exigió una investigación judicial "urgente", se condenó aque habilita y produce violencia" y se llamó a participar de las movilizaciones previstas para este jornada."En cada arremetida contra Cristina se busca el disciplinamiento de cualquier otra mujer que pretenda irrumpir en la política y representar al pueblo", dijeron quienes integran los equipos del ministerio que conduce Elizabeth Gómez Alcorta.Destacaron en su pronunciamiento quey que "la atacan por representar los intereses de las mayorías populares y por haber protagonizado un gobierno que amplió derechos y transformó la realidad de millones de argentinos y argentinas"."Además, no le perdonan su condición de mujer y lideresa", afirmaron. Y agregaron que "las feministas sabemos, siempre supimos, que no existen los locos sueltos'"."La proliferación de los discursos de odio por parte de las derechas más reaccionarias, misóginas y autoritarias funcionan como el engranaje de un sistema organizado que habilita y produce violencia, generando las condiciones para que sucedan hechos atroces como el que vivió ayer Cristina Fernández de Kirchner", añadieron.Y resaltaron que. Esta situación exige un repudio social que no dudamos se expresará masivamente en cada rincón de nuestra patria"., finaliza el pronunciamiento del gabinete del Ministerio.