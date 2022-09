Montenegro: "El arma la cargaron todos los que fueron gestando el odio"

"Las diferencias son bienvenidas siempre, ese no es el problema. El problema es cuando se intenta anular al otro, que es lo que intenta la oposición", aseguró Montenegro / Foto: Godoy Camila.

"La anulación del otro en Argentina nos costó 30.000 vidas. Esos ataques se construyen día a día"

Nuestra Democracia se para sobre dolorosas ausencias, sobre pérdidas irreparables, sobre consecuencias que seguimos pagando 40 años después. Es nuestra obligación defenderla. Nos vemos en la Plaza. — Victoria Montenegro (@MontenegroViki) September 2, 2022

"Ese ser nefasto quiso arrebatarnos la vida de la Vicepresidenta, pero el arma la cargaron todos los que fueron gestando el odio, todos los que tuvieron responsabilidad política y comunicacional"

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, advirtió hoy que el arma que le apuntó anoche a la vicepresidenta Cristina Fernández en un intento de magnicidio fue cargada por "todos los que fueron gestando el odio", al reflexionar sobre el impacto que pueden tener ese tipo de discursos públicos."Ese ser nefasto quiso arrebatarnos la vida de la Vicepresidenta, pero el arma la cargaron todos los que fueron gestando el odio, todos los que tuvieron responsabilidad política y comunicacional", dijo a Télam sobre el atentado que sufrió anoche la vicepresidenta en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, mientras saludaba a militantes.La legisladora remarcó que hubo un "incremento no solo en los discursos de odio, sino en el paso a la acción"."Veníamos identificando lo que en un principio eran hechos aislados, como un atentado contra un símbolo de la memoria, y pasaron a ser sistemáticos. Al principio con usuarios que no se identificaban en redes sociales, luego que pasaron a identificarse con su nombre y ahora que le ponen el cuerpo", graficó Montenegro, quien lleva adelante una mesa de trabajo sobre discursos de odio en la Legislatura.También hizo énfasis en queSobre estos discursos, la legisladora destacó que "una cosa es la persona de a pie y otra aquella que tiene una responsabilidad institucional"."Las diferencias son bienvenidas siempre, ese no es el problema. El problema es cuando se intenta anular al otro, que es lo que intenta la oposición", apuntó, y agregó: "La anulación del otro en Argentina nos costó 30.000 vidas. Esos ataques se construyen día a día"."La violencia nunca fue el camino.", concluyó.