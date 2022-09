Miriam Lewin dijo que los discursos de odio "pueden tener un efecto en el mundo real"

Lewin habló sobre el intento de homicidio a la vicepresidenta. Foto

"Cualquier ciudadano con espíritu democrático tiene que tomar conciencia de la gravedad de lo que sucedió"

La policía custodia el domicilio de Cristina Kirchner. Foto: Victoria Egurza.

"No puede haber nadie que adscriba al sistema democrático que relativice el intento de asesinato a la vicepresidenta"

La titular de la Defensoría del Público de la Nación, Miriam Lewin, afirmó este viernes que el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández revela que los discursos de odio en los ámbitos políticos y mediáticos "pueden tener efecto en el mundo real" y pidió "responsabilidad" a los medios de comunicación.por los medios de comunicación y en boca de algunos integrantes de la representación parlamentaria esto puede tener efecto en el mundo real", dijo a Télam la funcionaria, en referencia al ataque con un arma de fuego que vivió la noche del jueves la Vicepresidenta en la puerta de su domicilio, ubicado en la intersección de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, cuando saludaba a militantes.Tambiénya que "ésta es la demostración de cuáles son las consecuencias de emitir o reproducir estos discursos de odio"."No se limitan solo a lo digital y los medios de comunicación: tienen un reflejo en conductas, como esta peligrosa y lamentable que atenta a la democracia", agregó.Lewin recordó, además, que "no es lo mismo si el discurso de odio lo emite un periodista, alguien con influencia, que un ciudadano común" porque "cuando es desde un medio de comunicación es mas grave".Como ejemplo de un discurso de odio mencionó la reproducción en medios de comunicación de "declaraciones de representantes legislativos donde aseguraron que la vicepresidenta merece la pena de muerte. Reproducir esto sin mostrar el contexto es un discurso de odio".Sobre el discurso que circuló acerca de que el ataque sería "armado", dijo que "hasta en boca de los comunicadores más insospechados esta descalificación fue descartada"."Cualquier ciudadano con espíritu democrático tiene que tomar conciencia de la gravedad de lo que sucedió. No puede haber nadie que adscriba al sistema democrático que relativice el intento de asesinato a la vicepresidenta", aseveró.pero recibe denuncias de usuarios e interviene "tratando de que en los medios de comunicación no circule este tipo de discursos".En este sentido, destacó la acción de las audiencias porque "hacen llegar reclamos numerosos y bien fundamentados acerca de la existencia de discursos de odio. No solamente como en este caso a figuras políticas, sino también comunidades, como mapuches o migrantes".Los reclamos sobre contenidos de medios se realizan desde la web de la Defensoría para "reclamar por contenidos emitidos en la radio y en la televisión que promuevan actos discriminatorios, que vulneran tus derechos o los de otras personas", definió el organismo.Actualmente,en una mesa de trabajo articulada con el Centro Ana Frank y la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.