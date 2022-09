Por la falta de turnos en los CAPs marplatenses, Anses realiza operativos barriales

La Anses lleva adelante operativos para garantizar el cobro de la AUH a los niños y niñas de Mar del Plata.

"El municipio a cargo de Guillermo Montenegro solo da 66 turnos a un total de 57 mil niños en Mar del Plata que necesitan que se les haga ese control y se les firme la libreta de salud” Marcos Gutiérrez

La falta de turnos en los CAPs marplatenses continúa generando dificultades en el acceso a la salud de la población.

Unos 75 mil niños del partido de General Pueyrredón no pueden acceder al cobro del 20 por ciento del complemento de la Asignación Universal por Hijo e Hija (AUH) por no poder ser entendidos en los CAPS municipales por la falta de turnos y profesionales de la salud.Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se volvió a solicitar que durante este 2022 se firme la libreta AUH tanto en escuelas como en centros de salud ya que la atención de niños sanos la tiene que hacer la municipalidad de General Pueyrredón.Desde la Anses local, el jefe regional del organismo Marcos Gutiérrez contó hoy a Télamdijo, al tiempo que remarcó “el municipio a cargo de Guillermo Montenegro solo da 66 turnos a un total de 57 mil niños en Mar del Plata que necesitan que se les haga ese control y se les firme la libreta de salud”.Es así que desde la Anses marplatense este juevespuntualizó.Gutiérrez señaló “Con este tipo de operativo nosotros estamos atendiendo por semana más de 300 chicos, mientras que el municipio tiene 33 CAPS que solo dan 2 turnos diarios”., manifestó.El funcionario no dudó en decir “el intendente de Mar del Plata se ocupa más por el básquet, el fútbol y el rally y nada por la salud en los barrios y de los niños que más lo necesitan”.Cabe señalar que debido a esta problemática los operativos territoriales se realizaron en los barrios"Vemos una vez más una falta de compromiso del estado municipal en su área de salud", enfatizó Gutiérrez, quien además dejó en claro “esto es un derecho que tienen todos los niños y niñas, no es ni un plan ni programa y el municipio no está otorgando la cantidad de turnos necesarios para que todos los niños y niñas puedan adquirir ese derecho".