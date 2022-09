En Francia las personas concebidas mediante donación podrán conocer su origen

Para miles de adultos nacidos por donación, se trata de "una búsqueda personal fundamental".

en Francia deben a partir de este jueves consentir que los niños que ayudaron a concebir puedan, cuando sean adultos,y "el acceso a los orígenes personales".Esta reforma aprobada hace un año "era inevitable, porque acompaña a un cambio en la sociedad", según la doctora Florence Eustache, de la Federación de Cecos, centros encargados de gestionar las donaciones de gametos y la reproducción asistida.Los niños nacidos de donaciones efectuadas desde este jueves podrán pedir en la edad adulta conocer quién es "su" donante, una medida que no se aplica en cambio a quienes efectuaron sus donaciones antes de esa fecha, consignó la agencia de noticias AFP.En este último caso,, ya que estos últimos podrán oponerse a que se desvele su identidad si se les contacta., cuando se efectuaron las primeras inseminaciones, la esterilidad en una pareja, y algunos padres no desvelaban a sus hijos las condiciones de su concepción, según Eustache.No obstante, los psicólogos de Cecos aconsejan actualmente a las familias transparencia y se entiende mejor la voluntad de los menores de conocer sus orígenes, agrega., según Alexandre Mercier, de la asociación PMAnonyme y quien identificó a su padre biológico tras comparar su ADN con los resultados de una base de datos en línea.Para Mercier, se trata de, agregó.Sin embargo, "no se trata de sustituir a nuestros padres que nos han criado, ni de dejar de quererlos", agregó el hombre de 36 años, quien está en contacto regular con su padre biológico desde que lo encontró.