Murió una tercera paciente y se suman tres nuevos casos de neumonía bilateral en Tucumán

Un tercer paciente afectado por una neumonía bilateral de origen desconocido murió en la provincia de Tucumán, y las autoridades sanitarias investigan si es la paciente cero y estudian otros tres casos sospechosos de personal de salud que trabajaba en la misma clínica y que presenta síntomas.El ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, aseguró este jueves que, donde se produjeron los contagios por una operación de vesícula que tuvo complicaciones.Desde la página web del Ministerio de Salud de Tucumán informaron que "respecto a la paciente de 70 años fallecida en el día de la fecha estaba internada y fue intervenida quirúrgicamente por un problema de vesícula. Fue re-intervenida dos veces. A partir de allí tuvo lugar un cuadro infeccioso pulmonar, cuya fecha coincide con la aparición de síntomas de los otros pacientes, alrededor del 20 de agosto, si bien no está claro todavía qué fue primero, en principio se la consideró paciente cero, pero está en estudio en base a la profundización de los análisis que se están llevando a cabo”.La paciente, según se precisó, y sostuvo que "el criterio de incorporarla al brote se debe a su relación con la clínica, la neumonía bilateral y encontramos la etiología con todos nuestros paneles de estudios que realizamos".Medina Ruiz también informó que se detectaron"de personal de la salud del sanatorio que tiene síntomas y que trabajaban en el mismo lugar donde se contagiaron" los otros seis casos detectados."Estos tres pacientes han comenzado con síntomas, alrededor del entre el 20 y 23 de agosto pasado al igual que los otros seis, es decir que corresponde al mismo brote y al mismo lugar de contagio", explicó.Hasta el momento se identificaronen esta clínica privada, de las cuales tres fallecieron.El ministro de Salud tucumano informó que los nuevos tres pacientes se encuentran internados, pero, "y no cuentan con el estado de gravedad que tuvieron los del primer grupo, lo cual resulta alentador".Entre estos pacientes se encuentra "una mujer de 40 años, que se desempeña como, quien está internada hace algunos días en un hospital público por un cuadro febril y luego hemos detectado que posee una neumonía bilateral, no grave"."Otra de las pacientes es una, que estamos siguiendo su evolución en su domicilio, ya que su patología no amerita para internación, y un enfermero de 30 años con comorbilidades que fue internado durante esta mañana y también comenzó con algunos síntomas alrededor del 20 de agosto", agregó.En cuantoEn referencia a los síntomas, el funcionario provincial contó que la mayoría "comenzó con".El miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán recibió las "muestras provenientes de Tucumán para llevar a cabo una ampliación diagnóstica" de los casos de neumonía de origen desconocido.Según dijeron en la víspera las autoridades sanitarias provinciales, los pacientesEn cuanto a las muestras enviadas, Medina Ruiz contó que tuvieron comunicación con el Malbrán y hasta ahora todos los estudios seguían "dando negativo para covid-19, hantavirus y legionallea".El médico pidió tranquilidad a la población y señaló que ", los pacientes están internados, aislados y existe un seguimiento estricto por parte de nuestros equipos en coordinación a los hospitales y sanatorios donde se encuentran", así como también en todos los centros médicos y guardias de la provincia, ante la posibilidad de que aparezca un nuevo caso.En ese sentido, dijo que desde Salud siguen sosteniendo la primera hipótesis que "de la enfermedad sino que se focaliza en la clínica donde empezaron los contagios en agosto, incluso los tres pacientes nuevo que pudimos identificar son de las misma época y mismo grupo".Luego, Ruiz comunicó que "no hay pacientes que tengan nexo epidemiológico con los enfermos, aun así debemos seguir con los cuidados por lo que es muy importante si alguien tuvo relación laboral con los pacientes esos días y comienza con síntomas que lo informe".Por su parte Ricardo, uno de los hermanos de la mujer de 70 años que falleció este jueves explicó a TN que "ella entró hace 15 días, sana, con una cirugía programada de vesícula. Cuatro días antes estuvimos compartiendo un almuerzo y estaba completamente sana. Me pareció extraño desde el primer momento en la clínica, son muy cerrados en dar información",.ni que estaba en observación. Cuando comienza a perder saturación y empiezan con oxígeno, lo que nos dicen es que aparentemente estaba con neumonía. Rarísimo para mí. Luego nos dijeron que tenía hantavirus. De ahí empezaron las complicaciones hasta que la entubaron", agregó."No nos dan explicaciones, lo están tomando con total liviandad. El administrador (de la clínica) es un delincuente y salió a decir que esto era una paranoia que están armando, tratándonos de locos. Todo es oscuro en esto. Ahora nos dicen que no vamos a poder velarla", concluyó.