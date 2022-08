Niños y niñas aparecen "escasamente" como fuentes en portales y noticieros televisivos en Argentina

La presentación del informe. Foto: TW.

Los niños,, y lo hacen -preferentemente- en información vinculada a hechos de violencia e inseguridad, según una investigación conjunta presentada este miércoles por laque acompañaron con una guía de recomendaciones para el abordaje comunicacional de la infancia y la adolescencia con perspectiva de derechos. La presentación, realizada en el mediodía del miércoles, se trata de los primeros resultados de un monitoreo de medios desarrollado entre marzo y mayo pasados por la Defensoría del Público y Unicef, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (Conacai).sino presentes también con sus opiniones, sus voces y sus cuerpos", expresó la defensora del Público, Miriam Lewin.Durante la presentación de la investigación, que lanzaron junto a la nueva guía para periodistas titulada "Comunicación, infancia y adolescencia: Comunicación democrática", Lewin destacó la necesidad de propiciar abordajes que abandonen la "mirada adultocéntrica de los medios" y atiendan la diversidad de la infancia., sostuvo.A partir del análisis de 28 portales de noticias y 5 canales de televisión de aire, se observó que solo el 7,4% de las noticias en portales y el 1,5% en televisión abierta se cita a niños, niñas y adolescentes (NNyA) como fuentes de las mismas.Frente a esta "escasa" aparición de NNyA, las fuentes más consultadas en su lugar son las policiales y judiciales, dispositivos de seguridad, referentes o espacios políticos, familiares y especialistas.El monitoreo identificó, además, que los principales temas en los que aparecen los NNyA refieren a hechos de violencia e inseguridad, y en menor medida a la educación y la salud."Lo que vemos en este monitoreo es quey aparecen como víctimas de delitos o en presunto conflicto con la ley penal", explicó la titular de la Defensoría del Publico, e instó a "no estigmatizar, no criminalizar y despolicializar la presencia de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación".En esa línea, la responsable del área de Comunicación de Unicef, Natalia Calisti, convocó a "promover los derechos de NNyA y una comunicación más democrática".En las coberturas periodísticas pueden ser "una fuente que sume información y opinión", especialmente en los temas que son más inmediatos a su cotidianidad, yacorde con las obligaciones que establece la Convención Sobre los Derechos del Niño.Respecto a la nueva guía, aseguró que es un material escrito por y para periodistas pensado "para ayudar en las coberturas diarias y para que el derecho a la información conviva con la protección de derechos de chicos y chicas".El objetivo, dijo, es que "los chicos y las chicas estén en los medios y se haga valer su derecho a la comunicación".Asimismo, advirtieron que las nuevas tecnologías crean para toda la población, y para NNyA en particular, la necesidad de adquirir capacidades "para reconocer datos falsos, diferenciar la información de la opinión y la publicidad de las noticias, los estímulos a consumos nocivos y los discursos de odio".Por su parte,, expresó que estos avances dan cuenta "dey de colaboración para la promoción y protección de los derechos de NNyA"."La participación en la comunicación concierne a la ciudadanía democrática de chicas y chicos. No hay ciudadanía sin participación y sin que estos actores políticos y sociales, que son los chicos, sean escuchados en los medios de comunicación", añadió.Entre otras recomendaciones para la aparición de NNyA en los medios, la guía orienta respecto a cuestiones legales, a partir de normativas relevantes en la materia como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.para abordar incluyendo la mirada y los sentires de chicos y chicas, con representaciones que resulten respetuosas, no estereotipadas ni discriminatorias", explicó la coordinadora del Conacai, Dolores Espeja.En este marco, a partir del próximo lunes iniciarán la campaña #InfanciasEnLosMedios en redes sociales, en la que un grupo de adolescentes contará cómo se informa, hablarán de su derecho a opinar públicamente y sobre cómo aparecen en los medios de comunicación.