La diputada Leila Chaher celebró que el Éxodo Jujeño "cobre más fuerza año a año" en todo el país

La diputada nacional del Frente de Todos por Jujuy, Leila Chaher, valoró que los festejos por el 210° aniversario del Éxodo Jujeño, celebrado el fin de semana pasado en Tecnópolis, "hayan llegado de la mano de los jujeños" con el propósito de conmemorar la épica movilización de los pobladores del Norte argentino conducidos por el general Manuel Belgrano.En diálogo con Télam, la legisladora se mostró entusiasmada que "año a año cobre más fuerza" esa gesta y que "tenga el lugar merecido que tiene que tener" en la historial nacional.El "Encuentro Porteño", que formó parte de la organización del festival, destacó en un comunicado que la celebración es "en homenaje a ese pueblo que lo acompañó en el éxodo del 23 de agosto de 1812, y que posibilitó los triunfos de (las batallas) Las Piedras, Tucumán y Salta"., destacó Chaher. Y agregó que el hecho de que haya podido hacerse en Tecnópolis es un "salto de calidad para visibilizar nuestra historia y el Éxodo Jujeño en Buenos Aires"."Lo que rescato de esto es que son los propios jujeños quienes todos los años llevan nuestra historia a cada rincón del país. Son los jujeños quienes, apropiados de nuestra historia e identidad, nos organizamos para mostrar y seguir reivindicando el aporte de nuestro pueblo a la independencia", continuó.La diputada manifestó que al ser jujeña siente "un sentido de pertenencia" y que eso es "lo más importante" cuando uno concurre a este tipo de eventos y se encuentra con las empanadas, el carnavalito y los sikuris."Siento mucho orgullo de que en Buenos Aires, o en cualquier lugar, los jujeños y jujeñas residentes se reúnan, planifiquen y organicen estas instancias de reivindicación, memoria y visibilización, y que lo hagan con músicos y artistas locales. Me parece muy emotivo", expresó.En ese sentido, Chaher explicó que la clave para contar el éxodo de 1812 es mirar con ojos del presente al pasado y pensarlo como todo hecho histórico, y entender que "un pueblo sacrificado, abnegado, pero fundamentalmente heroico, no dudó en dejar sus pertenencias y hogares para marchar bajo las órdenes del general Manuel Belgrano"., expresó Chaher.La diputada manifestó que el Éxodo Jujeño es uno de los acontecimientos y eventos que más reivindicó el revisionismo histórico, pero que aún "falta mucho" por reivindicar sobre la historia federal de nuestro país sobre los héroes y heroínas que no se conocen que son parte de la historia argentina y siguen estando invisibilizados."Si bien me emociona que sean los jujeños quienes reivindiquen, también me gustaría que en esa reivindicación haya más presencia nacional, más apropiación por parte de la historia en términos generales en nuestro país, y sobre todo con un acontecimiento tan importante como el éxodo", dijo.Por último, Chaer expresó que cuando hablamos de "éxodo" en algún punto significa "irse" y, quienes residen en Buenos Aires o en otras provincias también saben del sentimiento de desarraigo que significa y provoca "irte de tu tierra", como hicieron también los jujeños en aquel hecho histórico.Con banderas wiphalas y argentinas, mujeres vestidas con indumentarias coyas y músicos con ponchos rayados avanzaron danzando y cantando hasta el Patio Federal de Tecnópolis, donde fueron recibidos el sábado pasado con aplausos por los visitantes del predio de Villa Martelli, que animados por el desfile se sumaron a las rondas y los bailes.En esta undécima edición y bajo el lema "Argentina soberana, creando futuros", Tecnópolis presentó más de 70 espacios con propuestas interactivas.