Investigan en Tucumán a pacientes con cuadros respiratorios para determinar su origen

El ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, informó que se detectó un brote de neumonía bilateral en seis pacientes,, hecho que está siendo investigado porque hasta el momento no han podido encontrar su origen y etiología."Hemos detectado seis pacientes cursando neumonía bilateral, de los cuales uno -perteneciente al personal de salud- ha fallecido el lunes pasado, cuatro están internados graves, y uno en aislamiento domiciliario", dijo hoy Medina Ruiz en conferencia de prensa.Los casos "ya fueron investigados para Covid, gripe, influenza A y B, hanta virus y un panel con FilmArray para descartar 25 gérmenes, dando negativo a todo esto", informó el titular de la cartera de Salud tucumana.El médico detalló que actualmente "dos pacientes están internados en un sanatorio privado con asistencia respiratoria mecánica; dos internados en hospital público con asistencia respiratoria mecánica y una paciente, que también es personal de salud, en aislamiento preventivo en su domicilio con un cuadro no severo"."Posiblemente se trate de un agente etiológico infeccioso, y eso lo debemos demostrar y buscar cuál es, si se trata de un germen infeccioso viral de contagio no tan severo", sostuvo Medina Ruiz, quien agregó que desde el 22 de agosto pasado no hay nuevos pacientes con este cuadro."Esta es una noticia positiva porque significa que, si se trata de un agente infeccioso o contagioso, no hubo ningún contacto estrecho, ni laboral ni familiar que tenga síntomas en relación a ellos", indicó.El funcionario provincial pidió tranquilidad a la población y señaló que "la situación está bajo control, los pacientes están internados, aislados y existe un seguimiento estricto por parte de nuestros equipos en coordinación a los hospitales y sanatorios donde se encuentran"., explicó.A su vez, el ministro de Salud informó que "las muestras tomadas ya fueron enviadas al Malbrán y estamos a la espera de los resultados. Es muy probable que antes del fin de semana tengamos alguna respuesta, y si está antes lo informaremos".Asimismo, aseveró el médico.También contó que ayer mantuvo comunicación con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, "quien está al tanto de lo que está ocurriendo y ofreció su apoyo en cuanto a equipos de expertos en caso de requerirlo".El ministro recordó que se debe seguir "utilizando barbijo, realizar higiene de manos, consumo de agua potable y lavado de los alimentos de latas o envases".También pidió a la sociedad "que busque siempre las versiones y la información oficial, vamos a estar predispuestos y dispuestos a informar lo que ocurre, si hay alguna novedad la comunicaremos"."Apenas tengamos alguna novedad, ya sea por el resultado de una investigación, el agravamiento de un paciente o nuevos contagios, lo vamos a comunicar. Nuestra vía va a ser ésta, la oficial, y cuando haya una información importante que amerite se les comunicará", concluyó.