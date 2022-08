No lograron identificar el origen del brote de neumonía bilateral que afecta al personal de salud

El presidente del Colegio Médico de Tucumán manifestó su "preocupación" por el virus o la bacteria aun no identificada que desató un brote de neumonía bilateral y que "está afectando al personal de la salud" / Foto archivo.

El presidente del Colegio Médico de Tucumán manifestó su "preocupación" por el virus o la bacteria aun no identificada que desató un brote de neumonía bilateral y que "está afectando al personal de la salud", al tiempo que se puso a la asociación a disposición de las autoridades provinciales."No se trataría de una enfermedad que provoque una transmisión de persona a persona, por el hecho de que los contactos estrechos de estos pacientes no tienen síntomas", detalló Héctor Sale, presidente del Colegio Médico provincial.Y agregó: "Se descartaron distintas causas posibles, como Covid-19, gripe, hantavirus, y se desestimaron además otros 17 probables virus y bacterias, aunque se enviaron las muestras al Instituto Malbrán”."Vemos con preocupación la generación de este brote de una enfermedad infecciosa, que aún no ha sido identificada y que surge de una institución privada, habiendo afectado a seis profesionales que forman parte de la salud", señaló el profesional a través de un comunicado.A su vez, Sale recalcó la preocupación por las cuatro personas internados que se encuentran en estado delicado, con asistencia respiratoria mecánica, sobre todo luego de que ayer muriera un paciente."Esto habla del comportamiento crítico de esta enfermedad infecciosa, que se está manifestando como una neumonía bilateral", concluyó.