La NASA hará otro intento de lanzar su cohete a la Luna el sábado

Foto: NASA

Estamos ahora apuntando al sábado 3 de septiembre para el lanzamiento de #Artemis I a la órbita de la Luna. La ventana de lanzamiento de dos horas se abrirá a las 2:17 p.m. ET (18:17 UTC). pic.twitter.com/oO47v9oJC9 — NASA en español (@NASA_es) August 30, 2022

Lahará un segundo intento de lanzar su nuevo potenteel sábado, después de anular ayer el vuelo de prueba, informaron desde la agencia espacial estadounidense.El despegue estaba previsto para el lunes por la mañana, pero se canceló porque una prueba para conseguir que uno de los cuatro motores RS-25 del cohete alcanzara la temperatura adecuad a para el lanzamiento no tuvo éxito., gerente de la misión Artemis 1 en la NASA, anunció la fecha para el nuevo intento de lanzamiento en una conferencia de prensa realizada este martes, informó la agencia AFP.Este lunes se había adelantado que la oportunidad "más temprana posible" para el nuevo intento era el viernes 2 de septiembre durante una ventana de lanzamiento de dos horas.La directora de lanzamiento de la NASA,, decidió cancelar el vuelo de Artemis ya que los ingenieroso en uno de los motores del cohete."La seguridad es siempre lo primero. Tras el intento de lanzamiento de Artemis I de hoy, los equipos están trabajando en un problema con el motor número 3 y esperan dar una rueda de prensa más tarde hoy", publicó la NASA en el día de ayer.La agencia aeroespacial detalló que "los controladores de lanzamiento los acondicionan aumentando la presión en el tanque de hidrógeno líquido de la etapa central para enrutar una porción del hidrógeno líquido de aproximadamente -423 F° a los motores".Explicó que durante la cuenta regresiva, los controladores de lanzamiento trabajaron en "varios problemas adicionales", incluidas tormentas en el área que retrasaron el inicio de las operaciones de carga de propulsor, una fuga en la desconexión rápida en la línea de 8 pulgadas utilizada para llenar y drenar el hidrógeno líquido de la etapa central, y una fuga de hidrógeno de una válvula utilizada para ventilar el propulsor del tanque intermedio de la etapa central.o, se esperaba que la misión Artemis I marque el lanzamiento del programa estadounidense para volver a la Luna, y luego llevar al ser humano a Marte a bordo de la misma nave.La misión busca poner en la órbita de la Luna a la, no tripulada, para asegurarse de que es segura para los futuros astronautas, entre los que figurará la primera mujer y la primera persona negra en pisar la superficie lunar.Con la misión Artemis 1, nombrada así por la hermana gemela de Apollo, se probará el cohete de 98 metros con el Sistema de Lanzamiento Espacial y la cápsula Orion, adaptada para tripulación, en su parte más alta.La misión no lleva tripulantes, en su lugar hay maniquíes equipados con sensores que registrarán aceleración, vibración y niveles de radiación.Decenas de miles de personas, incluyendo la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, reunieron ay