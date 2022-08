Recomiendan comprar figuritas y álbumes del Mundial en sitios oficiales

Figuritas del mundial de Qatar.// Foto: Cris Sille

Queja y pedido de los kisoqueros

Foto: Cris Sille

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) recomendó comprarante la proliferación decon falsas ofertas de estos productos, informaron desde el Ministerio Publico Fiscal.El engaño consiste en el ofrecimiento de paquetes de figuritas y álbumes, que incluyen promociones por cantidad para dotar de verosimilitud a la maniobra de fraude.El portal fiscales.gob.ar precisó que una vez que los pagos son transferidos electrónicamente al vendedor anónimo, éste corta el contacto y no envía el producto prometido., recomendó -ante la eventualidad de resultar víctima de una estafa- formular la denuncia en la comisaría o en la oficina que corresponda al domicilio, yenviando un correo aLa venta de álbumes y figuritas comenzó el 24 de agosto, pero la expectativa de los coleccionistas ya generó furor en nuestro país, lo que provocó que, la. instalada en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro, que se encarga de laLa empresa tiene unllamado ZonaKids.com, en donde lanzaron promociones especiales de combos con un 5% de descuento.Losson los siguientes: el sobre con cinco figuritas 150 pesos, el álbum 750 y el álbum especial de tapa dura 3.000.Pero en los últimos díasEn relación a este hecho,realizó el lunes unade las figuritas del Mundial Qatar 2022 debido al faltante que se viene registrando estos días, luego del lanzamiento del producto.El gremio, que engloba a los kiosqueros de todo el país,ya que"Desde hace una semana no podemos conseguir las figuritas y hace cuatro años que le vendemos las colecciones a la empresa, ahora vemos cómo entregan a supermercados, estaciones de servicio o a los kioscos cadena", se quejó Ernesto Acuña, vicepresidente de Ukra en diálogo con TN y Radio Continental.Acuña tambiéncon que se están vendiendo las figuritas por la escasez y remarcó que ello no ocurriría si la venta fuera solo en los kioscos."La única manera que termine esto es que las figuritas vayan al kiosco. Yo quiero vender el paquete a 150 pesos, pero si se lo dan a otros canales es obvio que van a salir a mucho más. El kiosquero es el que le ve la cara a los vecinos, a los que no le va a vender más caro porque no quiere quedar mal con su cliente de todos los días", argumentó el vicepresidente del gremio.