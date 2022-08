La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes elogió la "visibilidad" del sector

Marisa Graham Informe anual en Senado de la Nación. // Foto www.senado.gob.ar

La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, elogió la “visibilidad” que adquirió el sector que representa en los últimos dos años, y aprovechó el is para cuestionar la situación de los menores internados en sitios de recuperación de adicciones y enfermedades mentales.“No hay ninguna provincia que no haya tenido algún tipo de intervención de la Defensoría”, mencionó la funcionaria ante un grupo de senadores y diputados nacionales de laque estudia y debate los problemas de niños, niñas y adolescentes en el Congreso de la Nación.Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Salón Auditorio del edificio anexo de la Cámara de Senadores de la Nación, Graham aprovechó para expresar que la institución que preside es “un organismo defensor de los derechos humanos independiente y autárquico” que no es “ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo pero tampoco del Poder Judicial”.Otro de losque mencionó, además de tener unes la creación de unay de la, chicos y chicas promotores de derechos para el trabajo en territorio.Losla actividad de la Defensoría fueron ““Seguimos pidiéndole al Gobierno nacional que extienda lacon familias hasta los 17 años”, remarcó sobre la seguridad alimentaria, al tiempo que advirtió que “se puede ver cómo su ausencia impacta claramente en el ingreso de chicos de 15, 16 y 17 años”.También destacó que “adquirieron su derecho a la asignación por hijo 137.815 niños y niñas”, y que el tope de cinco hijos “parecía arbitrario” por lo que se consiguió que “el año pasado se sumaran a la Asignación Universal por Hijo (AUH) 23.015 chicos".También reclamó que la Tarjeta Alimentar "Por otro lado, Graham también afirmó que“Hay muchay en particular en los que hay problemas de adicción y enfermedades mentales”, señaló, mencionó.Graham agregó que se necesita ", y celebró "los avances de la Defensoría a nivel provincial y como institución, en general".“El problema de lay necesitamos ir a buscar a cada chico, ver cada situación y por qué no está yendo a la escuela”, subrayó.Al respecto, opinó que se necesita una “"El Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes existe. Lo que buscamos es jerarquizarlo. Que tenga más autoridad dentro de las provincias", indicó.Con respecto a esa cuestión, Graham opinó que "los gobiernos provinciales deben darle mayor jerarquía a sus funcionarios y operadores" del área de la niñez.