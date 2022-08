Cortarán el puente Rosario-Victoria para exigir el cese de las quemas

Foto: Sebastián Granata - Archivo.

Foto: Sebastián Granata - Archivo.

Foto: Sebastián Granata - Archivo.

Organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados anunciaron que este fin de semana realizarán un “corte total” del tránsito vehicular en el Puente Rosario-Victoria para exigir “el cese inmediato” de las quemas en las islas del Paraná., dijo a Télam un vocero de la Multisectorial Humedales, una de las organizaciones convocantes al corte total del puente Rosario-Victoria.Señaló luego que “en la ruta no hay visibilidad, la gente choca y se muere. En la ciudad no hay oxígeno. Nos enferma. No podemos respirar. El futuro es incierto y verdaderamente difícil de habitar con el humedal destruido enfrente nuestro”.Por esa razón, dijo que la Multisectorial Humedales, junto a otras organizaciones socioambientales de Rosario,La Multisectorial informó además que este fin de semana, también habráen el marco de una acción coordinada plurinacional.“Más de 80 acciones territoriales convocadas por más de 260 organizaciones para exigir un urgente Plenario de Comisiones”, precisó.Luego informó que el proyecto consensuado “debe girar a tres comisiones para obtener dictamen antes de llegar al recinto en Diputados”.La ONG señaló que exigen “que las tres comisiones actúen en simultáneo y en conjunto con la celeridad y la urgencia que la emergencia que atravesamos obliga”.También reclamóPor último, la Multisectorial señaló que “no vamos a seguir estirando el límite. No poder respirar es suficiente. Si no saben, no pueden, no están dispuestos o no quieren hacer lo que deben, córranse”.