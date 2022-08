Cabandié: "Son 100 delincuentes que perjudican a 10 millones de habitantes y al ecosistema"

El Ministro destacó que en los últimos días se iniciaron nuevos focos ígneos / Foto: Prensa.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, sobrevoló este martes la zona afectada por los focos de incendio en el Delta del Paraná y visitó la base operativa de San Pedro, donde se emplaza el Comando de Operaciones de Emergencias (COE), y sostuvo que "son 100 delincuentes que perjudican a 10 millones de habitantes y al ecosistema".Acompañado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y el director del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), Alberto Seufferheld, el ministro visitó el COE, uno de los puntos estratégicos desde donde se organiza el combate de los incendios de pastizales.Durante la recorrida, Cabandié señaló que "son 100 delincuentes que perjudican a 10 millones de habitantes y al ecosistema" al referirse a quienes provocan incendios en el Delta, y explicó sobre las quemas queLuego sostuvo que lo que estuvieron apagando en los últimos días fueron "cuatro o cinco focos nuevos por jornada".El funcionario hizo referencia a las consecuencias que provoca la quema de pastizales y aseguró que "no es una cuestión de estar en contra de ninguna unidad productiva, menos del sector agropecuario, que es estratégico para nuestro país"., añadió.Además indicó que hubo presencia policial y "se logró apresar o detener a siete personas", lo que representó "una medida ejemplar para que aquellos que están acostumbrados a iniciar focos no lo hagan o lo piensen dos veces".En la zona, donde se mantiene el despliegue de Nación, trabajan más de, en la que se lograron extinguir nuevos focos en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.Durante la jornada, Cabandié también detalló que su cartera estuvo "incorporándole recursos, equipamiento, herramientas y comunicación para optimizar la tarea".Por su parte, Federovisky se refirió a la estrategia presentada ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) para solicitar una cautelar sobre los establecimientos donde se demostró que el fuego pudo haber sido utilizado para cambiar el uso del suelo, y señaló que "vamos a pedirle a la Justicia que aplique el artículo 22 de la Ley de Manejo del Fuego para garantizar que las áreas que han sido quemadas, de manera intencional o accidental no puedan ser utilizadas comercialmente hasta que se garantice la restauración de esas áreas".También se informó que de la recorrida tomaron parte el intendente de San Pedro, Ramón Salazar; el coordinador de la Regional Centro del SNMF, Andrés Bosch; la coordinadora de la Regional Pampeana del SNMF, Florencia Tuñón; la coordinadora de la Regional Patagonia del SNMF, Carolina Juárez; y miembros de la Fuerza Aérea Argentina.