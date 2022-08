El funcionario judicial acusado de violencia de género analiza si apela su procesamiento

Foto: Cristian Urrutia

La solicitud de la víctima

Medidas contra Guzmán

La defensa del relator del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego Marcelo Guzmán, acusado de violencia de género en perjuicio de su esposa, cuenta con plazo hasta el próximo lunes para apelar el procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad de Ushuaia, confirmaron fuentes judiciales.Guzmán, que ostenta una categoría funcional similar a la de un magistrado,, quien visibilizó el caso al subir a sus redes sociales un video con su testimonio y las huellas de las lesiones en el rostro y en varias zonas del cuerpo.El juez Javier De Gamas Soler dictó la semana pasada el procesamiento del funcionario judicial en orden a los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) ambos en “concurso real”, sostiene el fallo al que accedió Télam.Esa decisión todavía no fue recurrida ante la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia por la defensa de Guzmán, ejercida por los abogados Juan Carlos Stevenson y Gabriela Yuba, aunque el plazo para hacerlo “vence el próximo lunes a primera hora”, dijeron las fuentes consultadas.Por su parte, desde el entorno de la víctima señalaron que su pretensión es que la causa se resuelva “en un juicio oral, después de algunas pruebas que todavía están pendientes” pero “sin apelar a ningún método de resolución alternativa”.“No aceptaremos ni una probation (o suspensión del juicio a prueba) ni una mediación o reparación integral. Queremos llegar a juicio”, aseguró la abogada Karina Echazú, representante legal de Kirstein.Si bien la Justicia no ordenó la detención del acusado, le mantuvo varias reglas de conducta, como “fijar domicilio” y “comunicar cualquier cambio a las autoridades”, “comparecer a todas las citaciones”, no acercarse a una distancia menor de 100 metros de la víctima y no mantener con ella ninguna comunicación”.Tambiény no deambular fuera de su domicilio entre la medianoche y las siete de la mañana.Por otra parte, Guzmán no podrá salir de la provincia sin autorización, bajo apercibimiento de “ordenar su inmediata detención”.El juez De Gamas Soler remitió una copia de la resolución al Juzgado de Familia y Minoridad 2 donde tramita otro expediente paralelo y al Superior Tribunal de Justicia “para su conocimiento y a los fines administrativos pertinentes”, teniendo en cuenta que ese organismo ya separó del cargo al funcionario y tramita un sumario administrativo.En tanto, la Justicia penal notificó del procesamiento a la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia para que continúen las tareas de acompañamiento a la víctima, quien fue autorizada hace pocas horas a regresar a Chaco, su provincia natal, en compañía de sus dos hijas.Guzmán había sido indagado y en esa oportunidad negó cualquier responsabilidad en los hechos que se investigan.cubierta de hielo en el centro de Ushuaia.A su vez, señaló que una lesión en el hombro denunciada por Carla como un segundo episodio de agresión, podía responder al golpe que le aplicó una expareja suya años atrás.Por este último hecho, el fiscal Nicolás Arias sumó a la acusación el delito de lesiones graves.La mujer que está casada con Guzmán desde hace 12 años y se desempeña como profesora de pilates, admitió que grabó el video con su testimonio como “un seguro de vida”.