La mitad de los centros de salud del mundo carecen de servicios básicos de higiene

1 de cada 10 establecimientos de salud a nivel mundial no tenía servicio de saneamiento.

las Las manos y los entornos contaminados juegan un papel importante en la transmisión de patógenos en los centros de salud.

Datos globales

La mitad de los centros de salud en todo el mundo carecen de servicios básicos de higiene con agua y jabón o desinfectante para manos en los sitios donde los pacientes reciben atención y en los baños, según el últimoEl trabajo denominado "" fue difundido este martes por los organismos e indicó que alrededor de 3.850 millones de personas utilizan esas instalaciones, "lo que las pone en mayor riesgo de infección, incluidas 688 millones de personas que reciben atención en instalaciones sin ningún tipo de servicio de higiene".“Las instalaciones y prácticas de higiene en los entornos de atención médica no son negociables. Su mejora es esencial para la recuperación, prevención y preparación ante una pandemia", indicó en el comunicadoY continuó: "La higiene en los establecimientos de salud no se puede garantizar sin aumentar las inversiones en medidas básicas, que incluyen agua potable, baños limpios y desechos de atención médica manejados de manera segura”.El informe señaló que las manos y los entornos contaminados juegan un papel importante en la transmisión de patógenos en los centros de salud y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos.En cuanto a los resultados, el trabajo reveló que aunque el 68% de los centros de salud tenían instalaciones de higiene en los puntos de atención y el 65% tenían para lavarse las manos con agua y jabón en los baños, sólo el 51% tenía ambos y, por lo tanto, cumplía con los criterios de los servicios básicos de higiene.Además, 1 de cada 11 (9 %) de los establecimientos de salud en todo el mundo no tienen ninguno de estos servicios.Los mismos varían según las regiones y los grupos de ingresos: en África subsahariana si bien las tres cuartas partes (73%) de los establecimientos de salud de la región en general tienen desinfectante para manos a base de alcohol o agua y jabón en los puntos de atención, solo un tercio (37 %) tiene instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en los baños.Además, en los países menos desarrollados, sólo el 53 % de los establecimientos de salud tienen acceso a una fuente de agua protegida en sus instalaciones; para comparar, la cifra global es del 78 %, con hospitales (88 %) que funcionan mejor que los establecimientos de atención médica más pequeños (77 %), y la cifra para el este y sureste de Asia es del 90 %.A nivel mundial, alrededor del 3% de los establecimientos de salud en áreas urbanas y el 11% en áreas rurales no tenían servicio de agua.De los; la proporción de establecimientos de atención de la salud sin servicios de saneamiento osciló entre el 3 % en América Latina y el Caribe y el este y sureste de Asia y el 22 % en el África subsahariana.En los países menos adelantados, solo 1 de cada 5 (21 %) tenía servicios básicos de saneamiento en los establecimientos de salud.Los datos revelan además que muchas instalaciones de atención de la saludde la atención de la salud.“Si los proveedores de atención médica no tienen acceso a un servicio de higiene, los pacientes no tienen un centro de atención médica”, señaló por su parte Kelly Ann Naylor, Directora de WASH y Clima, Medio Ambiente, Energía y Reducción del Riesgo de Desastres (CEED) de UNICEF.Y continuó: “Lospara las madres embarazadas, los recién nacidos y los niños. Cada año, alrededor de 670 mil recién nacidos pierden la vida a causa de la sepsis. Esto es una parodia, más aún porque sus muertes se pueden prevenir”.Además, enfatizó que "las intervenciones para aumentar el acceso al lavado de manos con agua y jabón y la limpieza ambiental forman la piedra angular de los programas de prevención y control de infecciones y son cruciales para brindar atención de calidad, particularmente para un parto seguro".El, Suecia, una conferencia anual que comenzó el 23 de agosto y se extiende hasta 1 de septiembre en el que se exploran nuevas formas de abordar los mayores desafíos de la humanidad: desde la seguridad alimentaria y la salud hasta la agricultura, la tecnología, la biodiversidad y el clima.