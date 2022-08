Silvia Trivisonno: "La donación de órganos es dar sin esperar nada a cambio"

Antonella fue homenajeada en 2021 con una calle ubicada a pocas cuadras de la Plaza de la Donación de Rosario. / Foto: Sebastian Granata

aseguró que "la donación no solo tiene que ver con órganos, tejido o sangre, sino con donar lo mejor de uno mismo al otro sin esperar nada a cambio", en el marco del Día de la Persona Donante de Órganos que se conmemora en Argentina este lunes en homenaje a su hija María Antonella que murió a los 6 años en un accidente vial y cuyos órganos fueron donados por decisión de la familia.Trivisonno señaló a Télam que "concientizar se reducía a explicar los pasos de un operativo de ablación y trasplante, describir la angustiante espera de los pacientes o el lamentable desenlace de los que no llegaban a recibir el tan ansiado órgano y por último detallar los requisitos médicos-legales para diagnosticar la muerte cerebral", al referirse a la aprobación del"Pensamos que ninguna de esas experiencias habían sido las nuestras, las que nos llevaron a tomar la decisión de donar" los órganos de Antonella, remarcó Trivisonno.Silvia, madre de otros tres chicos, remarcó que uno de los objetivos "es" y agregó: "A mi hija la recuerdo porque por todo lo que nos dio, los besos, los abrazos, las caricias, las historias, las locuras, las anécdotas y los juegos".Desde hace 23 años, Silvia y familiares de donantes de órganos realizan charlas y actividades con premisas como; Desde el Amor para la Vida; Yo tengo derecho a elegir ser donante; La donación te hace grande; La donación de amor es actitud de vida.Para la madre de AntonellaEste día se conmemora desde 2020, cuando el Senado de la Nación sancionó la ley que declara el 29 de agosto como el Día de la Persona Donante de Órganos, en homenaje a, una niña de 6 años quecuando el automóvil que conducía su mamá fue chocado por otro que pasó el semáforo en rojo en la ciudad de Rosario y que se transformó en un emblema de la donación de órganos.La norma, que fue impulsada por el exdiputado y actual interventor de la AFI, Agustín Rossi, invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a incorporar en sus calendarios escolares la fecha como jornada de reflexión sobre la donación de órganos.Según el proyecto, este día es una forma de honrar el compromiso con el altruismo y la capacidad de dar a otros/as la posibilidad de vivir todas las personas o familias que han tomado la decisión de donar sus órganos o los de sus seres queridos., que ocupa una parte del Parque Scalabrini Ortiz, y de los pasajes Madres de Plaza 25 de Mayo y Colectivo Arco Iris, cerca del Colegio Boneo al que asistía la niña.En relación a este día, consideró "que el acto de donar no tiene que ver solo con la muerte, sino que tiene que ver con la vida".Según Trivisonno, saber que uno decide ser donante "te saca la mochila de andar esperando lo que vos le diste en vida".En relación a los problemas internos que afrontan los familiares de un donante, Trivisonno indicó que "inicialmente nosotros teníamos problemas y nos castigamos continuamente, pero aprendimos con esta experiencia que los problemas pueden ser resueltos, y en algunos casos a aceptados".A su vez, afirmó que muchos familiares de donantes "construyen espacios que los ayudan a volver a conectarse con el familiar" aunque remarcó que "eso es difícil y muy complicado"."Es importante que los donantes nos hacemos responsable de la difusión y hacernos cargo de esta decisión que elegimos de donar los órganos", subrayó.No obstante, reconoció que decidir por sí mismo ser donante también ayuda a los familiares de los donantes a "transitar el duelo desde un lugar de absoluta certeza, con respecto".Por último remarcó que "es de suma importancia que la persona donante registre su decisión en Mi Argentina, con el fin de cuidar a su familia".En caso de expresar la voluntad de donar órganos implica ejercer el derecho de dejar asentado tu deseo respecto al destino de tus órganos y tejidos después de la muerte pueden registrarse en https://www.argentina.gob.ar/manifestar-la-voluntad-de-donacion-de-organos-y-tejidos