Cuenta regresiva: miles de turistas viajan a Florida para ver el despegue de la misión Artemis I

La nave alcanzará 64.000 kilómetros más allá del lado oculto de la Luna. //Foto Prensa

Este lunes, 29 de agosto, a las 8:33 a.m. ETD (13:33 UTC) se abre la ventana de lanzamiento de #Artemis I.



Te ofreceremos todos los detalles de nuestra vuelta a la Luna en una transmisión en vivo y en español (7:30 am EDT).

https://t.co/tmrvczFaHg

La nave viajará 450.000 kilómetros desde la Tierra. //Foto Prensa

Miles de turistas viajan a la ciudad estadounidense de Miami, estado de, para ver el lanzamiento del megacohete a la Luna denominado Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) , considerado "el más nuevo de la", que despegará este lunes desde el Centro Espacial Kennedy.Se trata de un vuelo de prueba del cohete de 98 metros y de la cápsula Orión que se encuentra en la parte superior con el objetivo de garantizar que se pueda transportar astronautas de manera segura en el futuro.Maniquíes equipados con sensores ocuparán el lugar de los futuros tripulantes y registrarán los niveles de vibración, aceleración y radiación, informó la agencia AFP.Las autoridades esperan que asistan entre 100.000 y 200.000 visitantes para el despegue.El organismo aeroespacial estadounidense", según informaron desde la NASA."La misión quees parte de un programa más grande de la NASA y marca el retorno a la Luna después de más de 50 años", explicó a Télam Pablo de León, científico argentino en ese organismo estadounidense desde Dakota del Norte, donde dirige el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados.El programa Artemis incluye la construcción de una estación espacial llamada Gateway, que orbitará la Luna.Una de las turistas que viajó desde el norte de Inglaterra con su esposo y sus dos hijos para pasar unas vacaciones con temática espacial, Joanne Bostandji, que es "una experiencia única en la vida".Los atascos de tráfico se esperan desde las 4.00 (5.00 de Argentina), con el lanzamiento programado para las 8.33 (9.33 de Argentina).Según el reporte meteorológico publicado por la NASA este domingo en su cuenta de Twitter,este lunes, mientras que la principal preocupación es la lluvia dispersa.Los hoteles de la costa están llenos desde hace varias semanas y los lugares de estacionamiento cerca de los mejores miradores son limitados.Sabrina Morley, una turista que pudo alquilar un apartamento no muy lejos de la playa e irá con sus dos hijos y algunas decenas de personas más en un barco fletado para la ocasión por la empresa Star Fleet Tours, afirmó que por 95 dólares el boleto, "saldremos al océano lo más cerca posible del lanzamiento y veremos el despegue desde el barco".Tuvieron que pasar 50 años de la última vez que un hombre caminó por la Luna, en 1972, para que la NASA creara la continuación del programa Apolo y lo bautizara Artemis en honor a Artemisa, la hermana gemela de Apolo y diosa de la Luna, la caza y la naturaleza en la mitología griega.Por este hecho, algunos turistas que asistirán al evento tienen nostalgia por lo ocurrido durante la década del 70 en materia aeroespacial."Mi familia tenía que ir a la casa del vecino a ver (las misiones Apolo) porque no tenía televisión", contó Bostandji, quien aún no había nacido."Ahora vamos a verlo, con suerte, en vivo", dijo con entusiasmo.En relación al proyecto, De León, quien es investigador de la NASA hace más de 30 años, afirmó que "este programa permitirá, que es el otro gran objetivo".El investigador comentó que "hay muchísima expectativa, pero también hay preocupación porque la NASA hace mucho tiempo que no hace este tipo de misiones de espacio profundo y que no se lanza un cohete tan grande".Recién para el 2024 se espera la primera misión tripulada con cuatro astronautas, la Artemis II, que orbitará la Luna, pero sin aterrizar.La composición de la tripulación se anunciará antes de fin de año y se espera que figure un canadiense, que se convertiría en el primero en adentrarse en el espacio profundo.Asimismo, se prevé que sea, cuando otros cuatro astronautas desciendan en la superficie inexplorada del polo sur lunar.Será la primera en poner astronautas en la Luna desde el Apolo 17 en diciembre de 1972.Entre 1969 y 1972, fueron 12 los hombres que caminaron sobre la Luna.La NASA eligió a la firma SpaceX de Elon Musk para construir el módulo de alunizaje para Artemis 3.El objetivo final del programa Artemis es lo que la NASA llama el "próximo gran salto: la exploración humana de Marte".La NASA utilizará el conocimiento obtenido de Artemis sobre trajes espaciales, vehículos, propulsión, reabastecimiento y otras áreas para prepararse para un viaje a Marte.Según señalaron, el objetivo es aprender a mantener una presencia humana en el espacio profundo durante un período prolongado.Además, el plan incluye la creación de un "campamento base" en la Luna que permita a los astronautas permanecer hasta por dos meses.