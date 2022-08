Acondroplasia: más de la mitad de los adolescentes que la padecen sufre dolor

Entre los malestares que refirieron en primer lugar se encuentra el dolor de cabeza, seguido de dolor en la espalda inferior, hombros y rodillas, producto de los esfuerzos que realizan a diario.

Qué es la acondroplasia

El 53% de niñas, niños y adolescentes entre 8 y 17 años con acondroplasia -la principal causa de enanismo- reportaron dolor en al menos una parte del cuerpo y casi el 27% de las personas adultas indicó que tiene ansiedad o depresión, según un estudio reciente sobre calidad de vida de esta población realizado en Argentina, Brasil y Colombia.La información corresponde a los resultados dely fueron presentados este fin de semana en la 15ª, que se realizó en, indicó durante la presentación, uno de los líderes del estudio.Entre los resultados obtenidos, el investigador destacó que "el 53% de las y los adolescentes expresaron tener dolor en alguna parte del cuerpo y un 10% indicaron hasta en tres partes", en tanto que en la población adulta los dolores repercuten también en la vida laboral sobre la que un 13% expresó una reducción en la capacidad de trabajo y un 23% reportó que tuvo que reducir las actividades.Entre los malestares que refirieron en primer lugar se encuentra el, seguido de, producto de los esfuerzos que realizan a diario.Entre los adultos, el 73,4% manifestó sentir dolor a diario; además, en este grupo el 26,6% relató ansiedad o depresión moderada a severa y el 17,8% dijo enfrentar problemas o no poder realizar actividades simples y rutinarias."La pérdida más rápida de energía y fatiga también apareció entre los problemas comunes de adolescentes y adultos y un 54 %, por ejemplo, expresó dificultades para subir una escalera", indicó Llerena.Y añadió que el estudio, que fue financiado por la compañía Biomarin, "refleja que".El genetista brasileño destacó en su presentación que "de los cuatro centros que participaron del estudio, uno de ellos fue el Hospital Garrahan de Argentina; allí, el trabajo que realiza el Servicio de Crecimiento y Desarrollo a cargo de la doctora Virginia Fano es realmente un ejemplo para toda América Latina".Por su parte,", que son las enfermedades que afectan el tejido óseo o cartilaginoso.En el caso de la acondroplasia se trata de una mutación genética que afecta a un gen (FGFR3) que interviene en la regulación del crecimiento y se estima que está presente en uno de cada 25 mil recién nacidos.El 80% de las personas que tienen esta condición proviene de madres y padres que no la tienen en tanto que su descendencia posee un 50% de posibilidades de heredarla."Más allá de la baja estatura, esta condición se caracteriza por tener desproporción entre las extremidades y el tronco, macrocefalia, apneas (disminución de la respiración por períodos cortos), un maxilar inferior pequeño y problemas en el oído, entre otras características", describió Baratela.Después de la presentación, Andrea Fraschina, integrante de Aconar (Acondroplasia Argentina) y mamá de un niño con esta condición señaló a Télam que "los datos de este tipo de informes sobre calidad de vida son importantes porque en base a ellos podemos pedir políticas públicas para el colectivo de personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo".Fraschina remarcó que "también es importante que estos datos se difundan y sean tenidos en cuenta en todos los contextos (educativos, laborales, etc.); por ejemplo, este dato de quse puede utilizar para la obtención de, ya que nos ha pasado que sea rechazado con esta mirada de que la acondroplasia es sólo una cuestión de baja estatura sin tener en cuenta el enfoque psicobiosocial"."Este enfoque no tiene en cuenta sólo los aspectos médicos sino también funcionales y psicológicos y las barreras actitudinales y del entorno a las que se enfrentan las personas con acondroplasia día a día", sostuvo.Sobre estas barreras hablócuya mamá, Fernanda Cornejo, fundó junto a otras tres familias la Fundación Acondroplasia Chile.contó la niña luego de que su madre mostrara imágenes de los diferentes cambios que se realizaron en la casa a partir de su nacimiento."En casa tenemos una silla que permite que ella esté sentada con los pies apoyados para mejorar la postura, ya que sufren muchos problemas en la espalda; también bajamos el interruptor de la luz, adaptamos el inodoro, la cama, el picaporte de las puertas, etc. Son muchas cosas porque el objetivo es que ella vaya ganando autonomía", describió Cornejo.Y contó que "además lasporque debido a los brazos cortos les puede costar higienizarse".Respecto al tratamiento, Baratela mencionó que existen hormonas de crecimiento que no han demostrado gran efecto y actualmente sólo están aprobadas en Japón.También se realizaron intervenciones quirúrgicas para descomprimir el cuello o alargar los huesos, que pueden tener complicaciones, y en la actualidad existe un, afirmó el especialista.Fraschino señaló que" e indicó que no hay datos a nivel nacional de cuántas personas tienen esta condición.También informó que el lunes se realizará en el Hospital Garrahan un taller sobre acondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan baja estatura de 10 a 13, y de 14 a 17.30 Aconar convovó a una reunión de familias en el Hotel Savoy (Callao 181, Ciudad de Buenos Aires).