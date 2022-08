Piden regular el cannabis de uso adulto para impulsar el sector y crear fuentes de trabajo

El potencial argentino

La Argentina "tiene capacidad de avanzar con el cáñamo industrial", aseguraron especialistas en cannabis a nivel internacional que participaron en el II Congreso Internacional de Cannabis y Cáñamo, realizado en la sede de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME).



El evento, organizado por la Confederación Cannábica Argentina, contó, entre otros, con la presencia de Don Wirtshafter, un abogado estadounidense curador del Museo del Cannabis en Ohio.



Tras mencionar el crecimiento de la actividad de cáñamo en Estados Unidos, Wirtshafter destacó la "asombrosa capacidad" que tiene la Argentina para "crear empresas agrícolas".



A modo de ejemplo citó la producción de vinos y aceites de oliva, en los que la Argentina se destaca.



"Ahora Argentina tiene la capacidad de avanzar con el cáñamo industrial, porque esto no lo van a hacer las grandes industrias, sino las pequeñas, y pueblo por pueblo", sostuvo Wirtshafter.



Otro especialista, el argentino Mike Biffari, investigador y desarrollador de la industria cannábica, resaltó que "la Argentina tiene una gran oportunidad" por "sus estaciones bien marcadas, algo muy apto para la producción de cáñamo, a diferencia de Colombia, que con sus 12 horas de luz y 12 de oscuridad es mejor para el cannabis medicinal".



"Las inversiones tienen que salir del mercado interno, de los pueblos uniéndose en cooperativas agrarias y pymes", continuó Biffari, y vaticinó que "se pueden hacer muchas inversiones con esta planta maravillosa".



Asimismo, pidió "contrarrestar la estigmatización y los miedos a la planta", y habló de las diferencias entre el cannabis y el cáñamo, que –postuló– son "una misma planta, las distinciones son por la paranoia con el efecto psicoactivo".



El congreso cannábico incluyó también la participación de otros referentes internacionales, como Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial, y Henry Muñoz, abogado y empresario del cannabis colombiano.



"Argentina va a ser un líder, que está llamado a ser reconocido dentro de Latinoamérica", subrayó Muñoz, quien participó de la jornada de forma virtual.



Por último, habló Mercedes Ponce de León, fundadora de ExpoCannabis Uruguay y Cannabis Business Hub.



Ponce de León dio un panorama sobre la actualidad cannábica uruguaya y realizó un balance favorable a cinco años de la venta de cannabis de uso adulto en farmacias.



También subrayó la mayor aceptación social a la regulación y el menor impacto del consumo en menores de edad.



"Tenemos 170 licencias entregadas de las cuales 5 son de comercialización y las otras 165 de producción", puntualizó la uruguaya.



Con respecto a los desafíos, dijo que las flores no psicoactivas que se producen con contenidos altos de CBD (Cannabidiol) "no se pueden comercializar internamente, ese es un desafío que tenemos como industrial".



No obstante, "esas flores sí se exportan, principalmente a Suiza, donde se las utiliza como sustituto del tabaco para personas en vías de dejar de fumar", completó Ponce de León.