Presentarán un amicus curiae pidiendo la libertad de María Ovando

María Ovando fue condenada el 28 de octubre del 2020 a 20 años de prisión / Foto archivo.

La condena de María Ovando

"Exigimos la inmediata libertad de María y que se investigue el entramado de poder que permitió esta condena y este encarcelamiento injusto de una inocente" Gabriela Carpineti

María Ovando: "Violentada históricamente por la cultura machista"

"Desde la defensa seguimos sosteniendo, y con mayor convencimiento, que la condena de María por 'mala madre' no halla ningún sustento en pruebas, que se basa solo en prejuicios y estereotipos de genero" Roxana Rivas

Foto archivo.

La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia presentará el lunes próximo en Posadas un amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones para pedir la libertad de María Ovando, que está en prisión con una condena a 20 años, por presuntamente haber permitido o no haber impedido abusos sexuales en su familia"Exigimos la inmediata libertad de María y que se investigue el entramado de poder que permitió esta condena y este encarcelamiento injusto de una inocente", dijo a Télamestarán el lunes en Posadas para realizar la presentación, junto aque ejercen la defensa de Ovando; Silvia León, secretaria de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTAA) nacional, y movimientos de mujeres locales.María Ovandopor presuntamente no haber evitado abusos sexuales hacia sus hijas y nietas.En la misma causa,Si bien la mujer llegó al juicio en libertad, fue detenida apenas dictada la sentencia, en una causa "cuyo armado remite a un claro gesto de venganza hacia ella de parte de un sector del Poder Judicial que no logró condenarla en el 2012 por no haber podido evitar la muerte de una de sus hijas", señaló el equipo de defensa de la mujer.Y resaltó queque "buscó disciplinar al movimiento feminista que viene reclamando por un Poder Judicial con perspectiva de género y que viene tomando como bandera causas en las que claramente se puede ver el sesgo patriarcal y clasista del aparato judicial en Misiones".Además de apelar la condena,sosteniendo suy asegurando que no existenel juez César Jiménez acogió de manera favorable un, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, yatendiendo que no había riesgo de fuga, ni de obstaculizar el proceso.Esta decisión la terminó revocandoque fueron rechazados, en los cuales se señaló "la arbitrariedad e ilegalidad" de la prisión de María Ovando.La abogada de la mujer, Roxana Rivas, explicó a Télam quepresentado ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que hace de órgano de revision de las sentencias de los tribunales penales"."Desde la defensa seguimos sosteniendo, y con mayor convencimiento, que la condena de María por 'mala madre' no halla ningún sustento en pruebas, que se basa solo en prejuicios y estereotipos de genero", añadió.-tras haber estado un año y media presa- por "abandono de persona agravado por el vínculo" tras la muerte de su hija de 3 años a consecuencia de un cuadro de desnutrición, la que falleció en sus brazos mientras intentaba llegar a un hospital de la zona."En los ocho años que estuvo libre desde 2012 hubieron cinco causas en los juzgados de familia controlando como ella ejercía su maternidad. Nunca detectaron ningun signo de que sus niñes sufrieran o tuvieran signos de abuso", destacó la abogada.Y resaltó queEn tanto, Carpineti recordó la situación deque es ""Estamos para que el Poder Judicial misionero nos escuche junto a María de una vez por todas", enfatizó la funcionaria."Si a Cristina (en referencia a la vicepresidenta de la Nación), una mujer con poder político, económico, simbólico, el Poder Judicial se anima a persiguirla sin establecer los nexos de causalidad penal necesarios para avanzar en una condena, me pregunto qué le queda a las mujeres de la patria profunda como María Ovando", agregó.habrá una conferencia de prensa en la Plaza 9 de Julio.En tanto quede María Ovando en la