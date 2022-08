Realizarán una peregrinación nacional bajo el lema “Ni Un Pibe Menos por la Droga”

Peregrinación nacional con el lema “Ni Un Pibe Menos por la Droga”. VER VIDEO

Foto: Daniel Dabove.

"Si los argentinos nos unimos, bajo esta idea, podemos hacerle mucho bien a muchos hermanos” José María "Pepe" Di Paola

El“Ni Un Pibe Menos por la Droga” convocada por los Hogares de Cristo, en vísperas del aniversario por los 15 años de la organización que preside el"El lema de la peregrinación abarca a todo el arco social de la Argentina y en donde cada uno puede sentirse que es parte de esta campaña”, explicó el sacerdote, referente de los curas villeros, a Télam Radio.Di Paola señaló: "Desde una señora que está rezando en su casa, un docente, alguien que enseña deportes, alguien que trabaja en la justicia, en la política, una parroquia, una biblioteca popular, en todos lados podemos estar haciendo un trabajo que sea de prevención como de recuperación”."Con este lema queremos, que es nuestra propuesta de recuperación, que se basa en el territorio y la integralidad de la persona”, explicó el cura.Y, explicó: “Queremos que este lema vaya por todos lados, desde Buenos Aires pero que recorra todo el interior, para hacer tomar conciencia que si los argentinos nos unimos, bajo esta idea, podemos hacerle mucho bien a muchos hermanos”.Asimismo, el referente de los curas villeros afirmó en Télam Radio que “uno de los grandes defectos que tiene el mundo intelectual argentino es no poder comprender la mirada que tienen los sectores populares”.“Se cree más en la academia que en la voz de la gente, en las realidades que la gente vive”, sostuvo el Padre Pepe y aseveró que para los habitantes de los barrios populares “los temas que tienen en mente, que les preocupan, no suelen ser los que se reflejan en los canales de noticias”.Además, el sacerdote dijo que, porque las divisiones que a veces se generan son grandes y uno cuando va a un barrio popular encuentra religiosidad.”“La religiosidad se puede expresar de una manera u otra, pero encuentra un espíritu de fe que puede ser muy transformador en un sentido muy positivo de la realidad que nos toca vivir”, indicó.Finalmente, Di Paola sostuvo que la“Eso sí, no se trata de la utilización de la fe como lo vemos en Brasil por ejemplo con (Jair) Bolsonaro, sino cuando la fe se vive en forma armónica, simple y sincera como la vive el pueblo”, concluyó.