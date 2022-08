Pidieron justicia por dos mujeres qom víctimas de femicidio en Tigre

Organizaciones sociales, feministas, indígenas y sindicales marcharon este jueves junto a familiares de las víctimas

junto a familiares de una mujer y su hija de 14 años de la comunidad qom hasta la fiscalía de El Talar para pedir avances en las causas que investigan las muertes de las dos mujeres que aseguran que ocurrieron en el marco de un contexto de trata y feminicidio indígena.Se trata de la muerte de Micaela Fernández (14) de la comunidad qom Yecthakay, del partido bonaerense de Tigre, cuya muerte fue caratulada como "suicidio", y la de su madre Nancy Fernández (36)., expresó a Télam Lisette Fernández.En la tarde de este jueves la joven marchó a la fiscalía, ubicada en Suiza y Ruta 197, a pocas cuadras de la Autopista Panamericana, junto a integrantes de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, organizaciones feministas, el Frente Darío Santillán, representantes del gremio docente Suteba de Tigre y el Movimiento Evita, entre otros.Los manifestantes pegaron carteles con los rostros de ambas mujeres, cuyas muertes no fueron esclarecidas y aún no hay detenidos por esos hechos.y su mamá Nancy fue a la comisaría sexta para realizar la denuncia, pero "la trataron de loca" y no se la tomaron.La menor, con cortes en la cara y el pelo cortado de manera brutal, yNancy, a pesar del temor de su hija, volvió a la comisaría, nuevamente rechazaron su denuncia, y esa noche se presentaron en su casa varios policías que la llevaron detenida a la comisaría sexta., le gritaron a Nancy cinco policías mientras la golpeaban.En febrero de 2013, un conocido le avisó a Nancy quede un tiro en la casa de un hombre conocido como Dante "Pato" Cenizo.La mujer nunca creyó la hipótesis del suicidio y comenzó a marchar junto a vecinos y organizaciones, hasta la comisaría para denunciar el hecho y reclamar justicia.