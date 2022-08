Traspié para Larreta: el Banco Mundial no financiará una obra rechazada por vecinos

La Biblioteca Popular y Asociación Vecinal Cornelio Saavedra encabeza el reclamo.

El Banco Mundial (BM) comunicó a la asamblea de vecinas y vecinos del barrio de Parque Saavedra que no financiará la obra prevista por el Gobierno porteño para generar en ese lugar un reservorio del Arroyo Medrano, en respuesta al pedido que le habían presentado para la cancelación del proyecto.El organismo internacional comunicó la decisión a través de una carta enviada al movimiento barrial desde su Servicio de Atención a Reclamos, a donde se elevó en julio pasado el "rechazo generalizado" a la propuesta oficial al considerar que no tenía como principal objetivo la prevención de inundaciones.De acuerdo al anuncio de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta,, encuadrada en el Plan Hidráulico que cuenta con financiamiento del BM de 200 millones de dólares; no obstante aún no contaba con el llamado a licitación."Acusamos recibo de la documentación adicional enviada al Banco en relación con el proyecto de apoyo a la gestión del riesgo de inundaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", informó la entidad internacional en el texto remitido por correo electrónico a Jorge Marchini, presidente de la Biblioteca Popular y Asociación Vecinal Cornelio Saavedra.Además, sostuvo que "luego de los comentarios recibidos durante el proceso de consulta sobre la intervención en Parque Saavedra y de las preocupaciones expresadas en su nota, el Gobierno de la Ciudad nos ha manifestado la necesidad de continuar con el proceso de participación vinculado a la intervención, ampliando así el plazo previsto para dicho proceso, decisión con la cual el Banco Mundial está de acuerdo"."La necesidad de ampliar el plazo se vuelve incompatible con los plazos del proyecto financiado por el Banco Mundial que finaliza en septiembre de 2023, razón por la cual no se utilizarán fondos del préstamo del Banco Mundial para ninguna actividad vinculada a esta intervención", consignó.Por último indicó que trasladaron las "preocupaciones" del grupo barrial a la gestión porteña "para que puedan ser tenidas en cuenta en el desarrollo de las estrategias de participación asociadas a la implementación de esta y otras intervenciones".y que, en un principio, refería a la reapertura de un tramo del arroyo Medrano, que permanece entubado desde 1942 y atraviesa el espacio verde.La propuesta original fue modificada por la gestión porteña durante los meses siguientes a la presentación debido a la ola de rechazos, y posteriormente apuntó a la regeneración del arroyo, para concluir en la propuesta del reservorio como aliviador de inundaciones.La zona de Saavedra lindante al parque registró casos de anegamientos severos, como en abril de 2013, cuando fallecieron seis personas por las inundaciones tras un temporal de lluviasAl respecto, en la carta al BM, los vecinos sugirieron que los recursos previstos para la obra en el Parque Saavedra "se vuelquen inmediatamente a la realización de un segundo reservorio" en el Parque Sarmiento, que -según consideraron- "tendría una mayor capacidad potencial de depósito de agua", lo cual auxiliaría en las jornadas de lluvias intensas.