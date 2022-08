Advierten sobre la emergencia habitacional con casas en miniatura frente al Congreso

Foto: Pablo Añeli.

Con la instalación frente al Congreso de la Nación de 5.687 casas en miniatura, que representan la cantidad de barrios populares existentes en Argentina, la organización social Techo inició una campaña denominada #GeneraciónActiva que busca sumar nuevas juventudes al voluntariado para la construcción de casas de emergencia y "visibilizar la emergencia habitacional en Argentina"."¿Vas a mirar para otro lado?", interpelaban los carteles sostenidos por los colaboradores de la organización con el objetivo de visibilizar la realidad cotidiana de los barrios populares y la falta de acceso a derechos de sus pobladores."La intervención tiene como objetivo, tampoco a los servicios, ni tenencia formal de la tierra. Son más o menos 5 millones de familias en todos estos barrios", detalló a Télam Camila, una de las voluntarias de la organización.La colaboradora sostuvo que "además de visibilizar la problemática y actuar sobre ello, convocamos a las juventudes a sumarse al voluntariado ingresando a la página".Para sumarse al proyecto no es necesario tener ningún tipo de conocimiento específico sino "ser simplemente una persona a quien le interese involucrarse, conocer la situación de los barrios populares y querer comprometerse", señaló la joven de 26 años que forma parte de Techo desde hace seis años.Araceli Tolosa, vecina del barrio popular 12 de Julio de la localidad bonaerense de Florencio Varela, indicó que conoció la organización hace dos años cuando llegaron a su localidad."Vinieron a desplegar políticas públicas en barrios totalmente despolitizados, conocerlos fue un despertar, fue decir, como ocurre en más de 5600 barrios populares de todo el territorio argentino donde los derechos están siendo vulnerados", relató."Gracias a Techo y a sus voluntarios me capacité en integración socio urbana y ahora capacito a personas en otros barrios. Nos da posibilidad de tener herramientas sólidas para defendernos", resaltó Tolosa.Al respecto, Inés Silveira, de 24 años, que forma parte del voluntariado desde hace cinco años y que actualmente trabaja en el centro de investigación e Innovación Social (CIIS), "ser voluntaria es encontrar una convicción y algo que te motiva a caminar para ese lado, entender de qué va la vida y también te permite ver una realidad que recomiendo ver 100%"."De Techo me gustó todo el proceso previo a todo lo que luego se transforma en proyectos concretados, el trabajo conjunto con vecinos y vecinas, escuchando lo que quiere la gente y no imponiendo, y después accionar a partir de eso", remarcó."A veces hay una idea de que el voluntario es aquel que tiene algún tipo de idea determinada y no es así, es acercarse a conocer las realidades de los barrios", indicó.